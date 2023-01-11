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Нюансы перезакрепления лососевых участков обсудил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online

Тема лососевых участков выходит на первый план

Росрыболовство заявило о планах по подготовке законопроекта в сфере распределения участков для промысла анадромных рыб. Эта работа обещает стать одной из основных в новом году, причем потребуется учесть множество нюансов на местах, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Руководство Федерального агентства по рыболовству подчеркнуло, что считает необходимым сохранить участки за добросовестными пользователями, но нужно выработать критерии определения таких предприятий. Для этого создана специальная межведомственная рабочая группа, 28 декабря глава ФАР Илья Шестаков провел ее первое заседание. До 1 марта должны быть проведены совещания на местах и собраны предложения из регионов.

Учесть региональную специфику — это очень важный момент, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews Online. Когда договоры на участки для промысла только заключились, практически каждый субъект Федерации пошел по своему пути.

«Мы начали очень активную работу по подготовке собственных предложений. В ближайшее время планируется рассмотреть эту тему на заседании правления ассоциации», — рассказал руководитель АРСО.

На заседании рабочей группы предложения Камчатского края уже представил губернатор Владимир Солодов. Возможные критерии достаточно долго прорабатывались совместно с правительством региона, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. При этом он подчеркнул, что предложения касаются именно Камчатского края. Абсолютно правильно, что каждый регион будет готовить свои предложения, уверен руководитель АДЛК.

При перезакреплении участков, полагают на Камчатке, можно учитывать наличие собственных береговых перерабатывающих мощностей. Определен ориентир по переработке на берегу не менее половины объема добытых ресурсов. «Практически все наши предприятия укладываются в этот критерий», — прокомментировал Владимир Галицын.

Камчатский край видит возможность учитывать и участие в научном сопровождении промысла, а также в рыбоохранных мероприятиях. Члены ассоциации финансируют авиаучетные работы, продолжат эту деятельность и в 2023 г., отметил руководитель АДЛК. На рыбоохрану, рассказал он, предприятия ежегодно тратят до 500 млн рублей. В качестве еще одного критерия предложен социальный вклад пользователей участков.

Тема участков важна и для Хабаровского края. Регион занимает третье место по объемам добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко рассказал, что уже направил предложение о включении в состав рабочей группы, а также обсуждает этот вопрос с региональными властями.

За ситуацией следят и в Приморском крае: объемы добычи лососей в регионе невелики, но и там есть участки. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов сообщил, что предложения объединения по вопросам перезакрепления участков запросила сенатор от региона Людмила Талабаева.

При этом руководители ассоциаций подчеркнули, что уже заключенные с предприятиями договоры обязательно должны действовать до завершения своего срока. Критерии должны вырабатываться для того, чтобы после завершения срока действия договоров добросовестные пользователи без конкурсов и аукционов могли получить их на новый период, отметили в совете.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
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