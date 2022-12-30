Рабочая группа приступила к обсуждению вопросов лососевых участков

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам распределения участков для промысла анадромных видов рыб. Решения в этой сфере планируется готовить с учетом региональной специфики.

Межведомственная рабочая группа по вопросам распределения рыболовных участков для вылова анадромных видов рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи) создана приказом Минсельхоза. Ее возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На установочной встрече обсуждались подходы к изменению законодательства в части регулирования процесса перезакрепления участков за добросовестными пользователями без конкурсных процедур, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Очень важно правильно определиться с целями и задачами. В целом мы понимаем, что главное решение направлено на организацию промысла лососевых видов», — заявил Илья Шестаков.

Речь идет о подготовке законопроекта в сфере закрепления рыболовных участков. Глава Росрыболовства неоднократно подчеркивал, что предполагается сохранить акватории за добросовестными пользователями. Но выработать критерии для определения таких предприятий — непростая задача, особенно с учетом региональной специфики, считает Илья Шестаков.

По данным Росрыболовства,на Дальнем Востоке для добычи анадромных видов рыб сформировано 1626 морских и речных рыболовных участков, из них 99,5% предоставлено под промышленное рыболовство. В 2027-2028 году истекает срок действия большинства договоров.

На нынешней стадии разработки проекта планируется предусмотреть:

— заключение договоров пользования участком на 25 лет (согласно действующим положениям отраслевого законодательства — от 10 до 25 лет);

— заключение договоров пользования для промышленного и любительского рыболовства на новый срок без торгов с пользователем, исполнившим свои обязательства;

— установление порядка заключения договора пользования рыболовным участком и размера платы федеральным правительством.

На заседании поставлена задача сформировать критерии для определения добросовестных пользователей с учетом региональной специфики. «Эта система должна быть прозрачна. Считаем, что именно в этой области сработала бы идея «инвестиционного нормирования, которая ранее обсуждалась в отношении закона о втором этапе инвестиционных квот», — сказал Илья Шестаков. По согласованию с территорией определить средний вылов, например, за пять лет, умножить на стоимость рыбы и утвердить инвестиционный коэффициент. Глава региона определяет, на какие цели эти средства направлять и сами контролируют инвестиционные обязательствакомпаний.

Решено провести совещания по региональному принципу для учета сложившейся субъектовой специфики. Такую работу планируется завершить к 1 марта.

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