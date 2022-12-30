Новости
Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам распределения участков для промысла анадромных видов рыб

Рабочая группа приступила к обсуждению вопросов лососевых участков

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам распределения участков для промысла анадромных видов рыб. Решения в этой сфере планируется готовить с учетом региональной специфики.

Межведомственная рабочая группа по вопросам распределения рыболовных участков для вылова анадромных видов рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи) создана приказом Минсельхоза. Ее возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На установочной встрече обсуждались подходы к изменению законодательства в части регулирования процесса перезакрепления участков за добросовестными пользователями без конкурсных процедур, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Очень важно правильно определиться с целями и задачами. В целом мы понимаем, что главное решение направлено на организацию промысла лососевых видов», — заявил Илья Шестаков.

Речь идет о подготовке законопроекта в сфере закрепления рыболовных участков. Глава Росрыболовства неоднократно подчеркивал, что предполагается сохранить акватории за добросовестными пользователями. Но выработать критерии для определения таких предприятий — непростая задача, особенно с учетом региональной специфики, считает Илья Шестаков.

По данным Росрыболовства,на Дальнем Востоке для добычи анадромных видов рыб сформировано 1626 морских и речных рыболовных участков, из них 99,5% предоставлено под промышленное рыболовство. В 2027-2028 году истекает срок действия большинства договоров.

На нынешней стадии разработки проекта планируется предусмотреть:

— заключение договоров пользования участком на 25 лет (согласно действующим положениям отраслевого законодательства — от 10 до 25 лет);

— заключение договоров пользования для промышленного и любительского рыболовства на новый срок без торгов с пользователем, исполнившим свои обязательства;

— установление порядка заключения договора пользования рыболовным участком и размера платы федеральным правительством.

На заседании поставлена задача сформировать критерии для определения добросовестных пользователей с учетом региональной специфики. «Эта система должна быть прозрачна. Считаем, что именно в этой области сработала бы идея «инвестиционного нормирования, которая ранее обсуждалась в отношении закона о втором этапе инвестиционных квот», — сказал Илья Шестаков. По согласованию с территорией определить средний вылов, например, за пять лет, умножить на стоимость рыбы и утвердить инвестиционный коэффициент. Глава региона определяет, на какие цели эти средства направлять и сами контролируют инвестиционные обязательствакомпаний.

Решено провести совещания по региональному принципу для учета сложившейся субъектовой специфики. Такую работу планируется завершить к 1 марта.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Мы пошли по пути развития сервиса для рыбаков

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Россия должна сохранить сильную позицию на рынке минтая

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Все материалы

Крупным планом

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.