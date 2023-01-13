Ярусоловы расширили MSC-сертификацию по треске

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) расширила действие своего MSC-сертификата на четыре дополнительных промысловых района для добычи тихоокеанской трески.

Морской попечительский совет (MSC) подтвердил соответствие своим стандартам промысла трески предприятиями — членами АЯП в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Об этом Fishnews сообщил представитель АЯП Вячеслав Бычков.

Тем самым расширено действие ранее выданного ассоциации MSC-сертификата на промысел тихоокеанской трески и белокорого палтуса в Чукотской, Западно-Беринговоморской и Восточно-Камчатской зонах. Вячеслав Бычков подчеркнул, что при обновлении сертификата его номер не поменялся.

Он также отметил, что работа по расширению сферы действия сертификации велась с 2020 г. В 2021 г. проводилась предварительная оценка промысла, а в 2022 г. шло урегулирование замечаний. «Основные замечания относились к дефициту научных наблюдателей на промысле, это проблема общеизвестная», — рассказал собеседник Fishnews.

Вопрос о перспективах продолжения расширения действия сертификата (на другие виды водных биоресурсов либо новые промысловые районы) члены ассоциации обсудят в нынешнем году. «Я не хочу предвосхищать события, но изначально речь об этом шла. Мы решили начать с трески в новых промысловых районах, поскольку ее промысел здесь лучше изучен. А далее, если члены ассоциации изъявят такое желание, будем работать. Для нас это направление деятельности уже не новое, вполне понятное», — обратил внимание Вячеслав Бычков.

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