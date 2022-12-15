MSC-сертификация возможна и в условиях санкций

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) успешно прошла второй контрольный аудит по действующему MSC-сертификату и продолжает работу по расширению его сферы действия. Международные санкции не остановили этот процесс.

Напомним, что АЯП является держателем сертификата Морского попечительского совета (MSC) на промысел белокорого палтуса и тихоокеанской трески в западной части Берингова моря (это Западно-Беринговоморская и Чукотская промысловые зоны, Петропавловско-Командорская и Карагинская подзоны). Кроме того, предприятия — члены ассоциации реализуют новый проект по расширению действия сертификата в части промысла трески на Северо-Курильскую и Южно-Курильскую зоны, Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны.

К настоящему времени по действующему сертификату завершен второй контрольный аудит, который проводили эксперты MSC от органа сертификации (UCSL-United Certification Systems Limited). Эксперты MSC подтвердили выполнение условий сертификации, соблюдение экологических стандартов, рассказал Fishnews представитель ассоциации Вячеслав Бычков.

«Эксперты выезжали на Камчатку, понаблюдали за процессом промысла на месте, пообщались с участниками. В двух словах: мы удовлетворены результатами аудита, а эксперты отметили большой объем работы, проведенной нами. Что касается оценки состояния запаса, то мы документально подтвердили его снижение и представили развернутые материалы, как решали проблему с нахлебничеством косаток, поскольку это тоже воздействие на состояние запаса», — отметил Вячеслав Бычков.

По его мнению, единственным проблемным вопросом стал недостаточное количество научных наблюдателей для сертифицированных районов промысла. «Это объективная проблема, поскольку в рамках госзадания основные усилия научных организаций направлены на массовые объекты, в первую очередь минтай, от которого зависят все показатели Росрыболовства. Однако мы готовим мероприятия по расширению охвата наблюдателями наших районов сертификации», — подчеркнул собеседник Fishnews.

По его словам, антироссийские санкции не помешали процессу. «Насколько мне известно, на сегодняшний день Морской попечительский совет не берется за новые сертификации российских пользователей, однако соблюдает условия договоров, заключенных до введения санкций. Поэтому у нас есть возможность и подтверждать свой действующий сертификат, и продолжать работу по расширению его сферы действия», — сообщил представитель АЯП.

Работа по расширению сферы действия сертификата, по его словам, проходит планово: в настоящее время ведется процедура публичной оценки итогового доклада. «Условия, которые нам выставлены, вполне рабочие, нам понятные, ничего критичного мы пока не видим», — сказал Вячеслав Бычков.

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