Якутия намерена нарастить мощности по воспроизводству рыбы

В Алданском районе Якутии планируют в 2024 г. ввести в эксплуатацию новый рыбоводный завод. Предприятие будет выращивать мальков осетра, хариуса, ленка и тайменя для выпуска в дикую природу.

Проект по строительству завода в городе Томмот реализуется компанией «Железные дороги Якутии» при поддержке правительства республики. Идея восстановления популяции рыбы на территории Алданского района разрабатывалась в течение долгого времени, были изучены все нюансы и возможные риски, а также опыт соседних субъектов, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального кабмина.

По словам генерального директора предприятия Василия Шимохина, определен земельный участок, где будет построен завод. Участок переведен в земли сельхозназначения. Компания на собственные средства выполняет комплекс проектно-изыскательских работ и разрабатывает проектную документацию. По предварительным данным, это будет четырехэтажное здание с современным оборудованием.

Проектная мощность Томмотского рыбоводного завода составит 2,1 млн штук молоди сибирского осетра, по 0,3 млн штук — тайменя, ленка и хариуса.

Также в планах строительство Якутского осетрового рыбоводного завода в среднем течении реки Лена, в селе Улахан-Ан. Производственная мощность объекта составит 4 млн экземпляров молоди ценных промысловых видов рыб. В 2023 г. предполагается включить проект в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Кроме того, планируется увеличение выростных площадей садковой линии на Светлинском водохранилище.

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