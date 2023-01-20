Координационный совет обратился к главе Росрыболовства по судостроительному вопросу

Ускорить процесс строительства судов на втором этапе программы квот под инвестиции, как не раз подчеркивали в Минпромторге, должна унификация проектов. Но здесь еще нужно разобраться и понять, чего же ждут верфи от заказчиков, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил руководителю Росрыболовства Илье Шестакову обращение по вопросам реализации программы квот под инвестиции. Отмечено, что в ассоциации, входящие в состав КС, поступило обращение с просьбой представить предложения по унификации проектов рыболовных и краболовных судов для использования на втором этапе программы.

По итогам совещания, которое в декабре провел зампред правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Минпромторгу, Минсельхозу совместно с ОСК и другими заинтересованными организациями поручено проработать этот вопрос. В Министерстве промышленности не раз заявляли, что сложности на первом этапе программы связаны в том числе и с обилием проектов судов, и настаивали, что нужно использовать несколько типовых проектов. Однако в рыбохозяйственных ассоциациях считают, что все не так однозначно.

«На практике именно вопрос судостроения оказался самым болезненным для инвесторов первого этапа и показал реальные возможности и проблемные вопросы российских верфей в вопросе строительства рыбопромыслового флота», — говорится в письме координационного совета главе Росрыболовства.

Проблемы отечественного строительства промысловых судов лежат не только в плоскости унификации проектов — они гораздо шире и носят системный характер, особенно это касается верфей Объединенной судостроительной корпорации, обратили внимание в объединении.

В ассоциациях считают, что и на первом этапе программы квот под инвестиции уже использован унифицирующий подход. Например, по крабам используется в основном три типовых проекта.

Серийный подход применен при строительстве судов для рыбного промысла. Разнообразие судов для добычи рыбы объясняется не прихотью заказчика, а в том числе различием объектов и районов промысла, практическим опытом.

Также в ассоциациях не понимают, каким образом унификация будет закреплена юридически. Это приведет к появлению дополнительных обязательств или ограничит заказчика в выборе проекта, повлечет необходимость перепроектировки уже существующих и успешно реализуемых проектов, создаст другие трудности технического и организационного характера, считают в КС.

Как сообщает корреспондент Fishnews, совет предложил провести совещание и обсудить вопросы унификации. Это должно помочь разобраться, насколько она влияет на выполнение контрактных обязательств верфей и заказчиков. Ассоциации считают, что к обсуждению надо привлечь Минпромторг, ОСК, верфи, проектантов и обеспечить широкое участие рыбаков, причем не только тех, кто уже участвует в программе инвестквот, но и тех, кто готовится заказать суда на втором этапе.

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