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Руководители ассоциаций прокомментировали итоги совещания по судостроению на конференции Fishnews Online

А поможет ли унификация: руководители ассоциаций прокомментировали итоги совещания по судостроению

Минпромторг и судостроители говорят, что преодолеть «болезни первого этапа инвестквот» помогут унифицированные проекты промысловых судов, но в отраслевом сообществе такой уверенности нет.

Процесс строительства промысловых судов на российских верфях идет непросто — об этом свидетельствует протокол совещания, которое в конце декабря провел заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Этот протокол и поручения, в общем-то, показывают все то, о чем предупреждало отраслевое сообщество, когда призывало не спешить со вторым этапом перераспределения квот под инвестиции, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Непонятно, какой будет финансовая нагрузка на добывающие компании, которые, в частности, включились в строительство флота по итогам крабовых аукционов, с учетом того, что теперь готовятся новые торги. Заказчикам флота помимо решения своих прямых задач приходится помогать удержатся на плаву верфям.

Сразу несколько пунктов протокола — «про деньги», и все эти поручения говорят о зарождающейся проблеме банковского финансирования программы квот под инвестиции, полагает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Заявленные проблемы также лишний раз показывают, какой внимательный подход должен быть к подзаконной базе по второму этапу. Ведь речь будет идти в том числе о требованиях к инвестиционным объектам, в которые государство пригласит вкладываться бизнес, обратил внимание руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

В число поручений Минпромторгу, Минсельхозу и ОСК вошла проработка вопроса унификации проектов рыболовных и краболовных судов для использования на втором этапе. В Министерстве промышленности не раз заявляли, что проблемы работы в первом раунде связаны в том числе и с обилием проектов. Унификация вроде как должна ускорить дело. Однако не очень понятно, как идея об унификации будет реализовываться с юридической точки зрения: получается, что идет речь о прямом указании заказчику, что ему строить, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Главная задача рыбной отрасли — это все-таки не постройка судов как таковая, а обеспечение поставок на рынок рыбной продукции, и об этом нельзя забывать, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Рыбы россияне потребляют все меньше и меньше, и вот та проблема, которая не должна ускользать от внимания государства за всеми обсуждениями заказов для верфей и каких-то новых проектов для рыбопромышленников, уверен он.

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НазадМетки: крабправительствосудостроение
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