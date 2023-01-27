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Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

Ирина Зикунова: Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

Невозможно сделать предпринимательское начало достаточным, если только уповать на работу каких-то крупных, мощных операторов, пришедших из центра и организовавших на субподряде остатки регионального бизнеса, считает спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Когда законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов проходил рассмотрение в Госдуме, активно по подготовленной для отрасли реформе высказывались парламенты субъектов Федерации. Предлагала поправки к законопроекту и Законодательная дума Хабаровского края.

«Дело в том, что отрасль представляет собой не только ресурсную базу и институты правового регулирования, институты публичной власти. Самым ценным в отраслях является то, что называем организационный потенциал предпринимательства, то есть существующий состав предприятий, — прокомментировал посыл, который шел с мест, спикер краевого парламента доктор экономических наук Ирина Зикунова. — И это не просто записи в реестре юридических лиц. Это менеджмент компаний, это производственная база с многомиллиардной стоимостью. Это трудовые коллективы».

Потеря доверия предпринимателей приводит к тому, что теряется бизнес-инициатива. «А для доверия предпринимателей очень важно, как публичная власть выполняет свои обязательства. И самым болезненным при обсуждении второго этапа инвестиционных квот был вопрос о том, что публичная власть пошла на эти изменения, не принимая во внимание невыполненных обязательств участников первого этапа. И это ставит под угрозу производственную ресурсную базу как раз добросовестных участников первого этапа инвестиционных квот», — считает региональный депутат.

Сейчас серьезным вопросом для работы, в том числе парламентской, по мнению Ирины Зикуновой, является готовящиеся на федеральном уровне изменения по рыболовным участкам для добычи анадромных видов рыб (к ним относятся в том числе и тихоокеанские лососи). В январе депутат приняла участие в круглом столе, организованном в Хабаровске по этой теме.

Спикер краевой думы в интервью Fishnews отметила, что скептически относится к механизмам регулирования через «инвестиционное нормирование» и к механизмам вменения инвестиционных обязательств через аукционы во имя обновления производственной базы. По мнению депутата, это будет двойной надстройкой над имеющимся механизмом амортизации, которая должна служить целям обновления производственной базы. «С моей точки зрения, было бы правильным отладить механизм контроля за аккумулированием амортизационных отчислений и использованием их на реновацию основных средств на поддержание производственной базы. Несомненно, надо беречь те предприятия, которые располагают мощностями, флотом, устойчивыми трудовыми коллективами», — обратила внимание Ирина Зикунова.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

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Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

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