Большую тему рыболовных участков обсудили в Хабаровске

В регионах обсуждают заданную Росрыболовством тему по перспективам распределения участков для добычи лососей. Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края провела круглый стол по этому вопросу.

Во встрече участвовали представители Законодательной думы Хабаровского края, Общественной палаты региона, Общественного совета при Росрыболовстве, региональных ассоциаций, Союза работодателей Хабаровского края, ХабаровскНИРО, Амурского филиала Главрыбвода, руководство Озерпахского сельского поселения.

Тема участков для промысла анадромных видов рыб обещает стать не менее важной, чем в прошлом году — резонансный законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Именно от права пользования рыболовным участком зависит доступ к добыче тихоокеанских лососей.

Широкое внимание к теме участков было привлечено еще пару лет назад, когда стал готовиться правительственный законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли. В его формулировках бизнес увидел предпосылки для возможности перераспределения уже закрепленных акваторий. Проект был воспринят как «смывающий всю историю промысла». «Попросту было бы перераспределение объемов вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в пользу опять олигархических групп», — рассказал Сергей Рябченко.

Остановить внесение поправок в законодательство удалось уже перед третьим, окончательным, чтением в Госдуме. Но вскоре Росрыболовство сообщило, что ревизия рыболовных участков и их использования по-прежнему остается в планах ведомства. Была создана специальная межведомственная рабочая группа — ее первое заседание прошло 28 декабря.

По итогам этой встречи территориальные управления Росрыболовства получили поручение совместно с властями регионов собрать предложения по «критериям добросовестности» пользователей участков и «критериям инвестиционного нормирования». Вопросов тут, как показало обсуждение в Хабаровске, остается немало.

В отраслевом сообществе опасаются, что изменения законодательства в конечном итоге приведут к массовому переделу лососевого бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews.

В Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края считают, что перезакреплять участки можно было бы за пользователями, которые исправно выполняли требования договоров в нынешнем виде. Если говорить все-таки о каких-то еще критериях добросовестности, то тут АПРОХК уже дал свои первые предложения, но в любом случае эту тему нужно еще прорабатывать и прорабатывать — подходит к вопросу «скрупулезно и объективно», подчеркнул Сергей Рябченко.

Отраслевое сообщество волнует, что будет с участками, границы которых изменились под действием природных факторов; с участками, которые закрывались по решению регулятора.

Естественно, массовая отправка акваторий на аукционы — пугающий для бизнеса сценарий. Что будет с территориями, если участки потеряют градообразующие предприятия? Где возьмут деньги на то, чтобы победить на торгах компании, которые уже вложили серьезные средства, например, в заводы? О таких рисках предупредил заместитель председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Алексей Решетов.

Механизм перезакрепления без торгов за добросовестными пользователями есть по рыбоводным участкам, причем предусмотрен случай гидрологических изменений, обратил внимание он. Предлагается распространить этот подход на рыболовные участки.

Когда готовился законопроект о втором этапе квот под инвестиции, интересы предприятий активно отстаивали краевые законодатели, отметил Сергей Рябченко. И ряд позиций все-таки удалось защитить. В вопросах сохранения рыболовных участков бизнес также рассчитывает на поддержку регионального парламента.

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова пообещала, что тема не останется без внимания. При этом депутат подчеркнула, что важно иметь полную картину: сколько работает предприятий, сколько и на какой срок закреплено участков и т.д.

По поводу инвестиционного нормирования Сергей Рябченко напомнил, что изначально Камчатский край предлагал этот принцип, когда обсуждался законопроект о втором этапе квот под инвестиции, а вовсе не лососевые участки. Тут очень много вопросов, тем более что повысились ставки сбора за пользование водными биоресурсами (и предусматривается периодическая индексация) — нагрузка на предприятия выросла.

По мнению Ирины Зикуновой, в случае с инвестиционным нормированием может появиться большое поле для субъективного принятия решений. «Должны будем к этому инвестиционному нормированию придумать некие нормативы отчислений. На что? На «социалку»? Еще на что-то? То есть это все такие зыбкие вопросы, которые создают основания для неясной трактовки», — полагает председатель краевого парламента.

Федеральное агентство по рыболовству пообещало провести обсуждение темы рыболовных участков по каждому региону. Очень важно учесть специфику территорий, уверены в отраслевом сообществе.

При этом в ассоциациях обратили внимание на то, что сроки сбора предложений по критериям почему-то очень сжатые. На эту работу нужно отвести больше времени, считает Сергей Рябченко. «Надо дать возможность всесторонне обдумать, на всех площадках. И только потом какие-то предложения формировать общие», — подчеркнул он.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края призвала коллег из других рыбохозяйственных объединений также представить свои предложения. Организация выступает за то, чтобы вынести важную тему на заседание краевого рыбохозяйственного совета.

Была затронута на круглом столе и еще одна тема. Глава Озерпахского сельского поселения Николаевского района Наталья Волкова рассказала о важности для территории промысла в Амурском лимане. Совсем скоро в регионах также должно начаться обсуждение стратегий организации лососевой путины на 2023 г.

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