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Рыбацкое судно на Дальнем Востоке

Ситуация вокруг правил рыболовства вызывает тревогу в отрасли

Задержка с внесением поправок в правила рыболовства повлечет неизбежные проблемы на промысле, считает первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Александр Васьков. Президент АРПП Георгий Мартынов отметил громоздкость и сложность рыбацкого законодательства.

Рыбаки ждут поправок

В Дальневосточном бассейне сейчас действуют правила, закрепленные приказом Минсельхоза от 6 мая 2022 г. В них учтены не все поправки, которые были разработаны рыбаками на момент принятия этой редакции, некоторые были перенесены «на потом», отметил Александр Васьков.

«Что произошло с поправками, которые готовились летом 2022 года? Они прошли все обсуждения и согласования, но поступило несколько замечаний, из которых наиболее существенным был комментарий Минэкономики. Дело в том, что одна из поправок регулировала вопросы оформления разрешений на вылов. А Минэкономики справедливо указало, что эта область регулируется не правилами рыболовства, а постановлением правительства от 22 октября 2008 года №775», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что в результате весь пакет поправок пошел по второму кругу. «А между тем в «зависшем» блоке поправок есть выстраданные и крайне необходимые. Например, поправка по исключению нормативов соотношения в уловах черного и белокорого палтусов. Если ее не принять в ближайшее время, то все добытчики палтуса автоматически станут нарушителями, поскольку распределенные объемы не соответствуют установленным нормативам», — сказал первый вице-президент ассоциации.

Еще одним примером крайне необходимых поправок он назвал коррективы в связи с пунктом 29.1 правил. «Этот пункт ограничивает промысел всех видов рыб, кроме тихоокеанских лососей, около устьев рек во время их хода. В результате чего предприятие из Хабаровского края, входящее в нашу ассоциацию, не может ловить гольца. Потому что гольцы не относятся к роду тихоокеанских лососей. Поправку относительно этого пункта начали отрабатывать в 2021 году, в 2022 году она не попала в правила и сейчас «зависла» на неопределенный срок. Если к началу «красной» путины поправку не примут, то рыбаков ждут большие проблемы», — отметил Александр Васьков.

Также, сообщил он, неурегулированным остается вопрос учета уловов при различных вариантах их сдачи: учет при сдаче на берег, учет при сдаче улова на плавбазы.

По словам Александра Васькова, ситуацию усугубляет громоздкость правил рыболовства. «Этот документ совершенно не читаем, потому что содержат множество отсылочных норм, а кроме того, регулирует совершенно посторонние вопросы. Это и порядок сдачи уловов и учета сырца, вопросы отправки судовых суточных донесений и даже безопасности мореплавания. Эти области регулируются или должны регулироваться совсем другими НПА, нет никакой необходимости их дублировать и дополнять в правилах рыболовства. Я напомню, что правила рыболовства 1989 года умещались на 19 страницах формата А4 и содержали 28 пунктов. И успешно регулировали промысел, только без нынешних излишеств. Тогда, кроме правил рыболовства, были и другие НПА, регламентирующие рыбохозяйственную деятельность», — сказал он.

Отраслевую «нормативку» свести в кодекс?

По мнению президента АРПП Георгия Мартынова, ситуацию с правилами следует рассматривать в контексте общей забюрократизированности подхода к рыбной отрасли со стороны контролирующих органов и регулятора. «Я считаю, что пора объявить отдельную «регуляторную гильотину» для рыболовства. В нашей документации должно быть четко: рыбный промысел регулируется вот этим документом, учет уловов — вот этим, подача ССД — этим», — подчеркнул он.

Президент ассоциации обратил внимание, что на промысловом судне нет штатного юриста, а у капитана много другой работы, помимо изучения громоздкого и малопонятного документа.

«Наверно, настало время, когда нужно все систематизировать и подумать о Рыболовном кодексе РФ. Потому что количество документов, «погруженных» в ФЗ «О рыболовстве…» и бассейновые правила рыболовства, просто зашкаливает и противоречит здравому смыслу. Я думаю, что вопросом систематизации отраслевого законодательства нужно озаботиться всей рыбацкой общественности», — отметил Георгий Мартынов.

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