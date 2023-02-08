Рыбопереработчики устраняют риски иностранного влияния

Российские рыбопереработчики выкупают доли в уставном капитале у партнеров из недружественных юрисдикций. По информации Рыбного союза, таким образом бизнес стремится избежать негативного вмешательства в управление предприятиями.

Ряд российских рыбопромышленных предприятий находится в процессе выкупа долей партнеров - нерезидентов из недружественных юрисдикций, сообщили Fishnews в Рыбном союзе. С прошлого года для сделок с долями в российских организациях, в которых участвуют лица из недружественных стран, установлен особый порядок — для их совершения требуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В Рыбный союз обратилось сразу несколько компаний с просьбой помочь в подготовке пакета документов для выхода на правкомиссию. Необходимость выкупа долей рыбопереработчики объясняют бездействием и даже противодействием бывших партнеров нормальной работе предприятий и невыполнением обязательств в рамках совместных проектов.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, речь идет о срывах и даже прекращении поставок сырья для производства, невыполнении финансовых обязательств, требованиях о досрочном погашении корпоративных займов и так далее. «В каждом отдельном случае набор причин для выкупа доли иностранного партнера свой. Общим является то, что для спасения бизнеса в подобной ситуации единственно правильным решением является выкуп доли у иностранного партнера», — отметил руководитель отраслевого объединения.

В союзе обращают внимание на отсутствие регламента, определяющего порядок, сроки и условия выдачи разрешений на отчуждение долей, а также официальные сроки рассмотрения таких заявлений правкомиссией. «Рыбный союз прикладывает максимальные усилия для оказания поддержки членам союза в этом непростом, но важном вопросе», — подчеркнул Александр Панин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews