Для борьбы с браконьерством на Камчатке разработали план

На Камчатке утвердили план мероприятий по противодействую ННН-промыслу. В регионе считают важным ужесточить ответственность за перевозку браконьерских уловов.

Координационный совет по обеспечению правопорядка в Камчатском крае утвердил план по противодействию незаконному промыслу водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Часть инициатив в этой сфере уже реализуется: запущен эксперимент по регулированию воздушных перевозок лососевой икры, напомнил губернатор Владимир Солодов.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский рассказал, что изменения уже дают положительные результаты: отмечено пятикратное снижение вывозимой икры.

Владимир Солодов сообщил, что краевые власти работают над ужесточением ответственности за перевозку незаконных уловов и рядом других инициатив.

«Информация была обобщена и направлена в Министерство сельского хозяйства РФ, сейчас она рассматривается в рамках инициативы, выдвинутой губернатором Камчатского края. План не только направлен на борьбу с браконьерством, но и на создание условий, которые препятствовали бы противоправной деятельности, а также затрагивает смежные вопросы борьбы с незаконной деятельностью, в частности, решение вопросов по использованию конфискованной рыбной продукции, в том числе для корма животных. Все эти мероприятии дают более серьезный эффект, нежели те, которые направлены исключительно на борьбу с браконьерством», - подчеркнул Андрей Здетоветский.

Губернатор заявил о необходимости продолжить работу, связанную с конфискацией судов и других средств и орудий лова в рамках рассмотрения административных дел. «Сейчас мы видим, что, к сожалению, очень незначительна доля судебных решений приводит к конфискации судна, а без применения этой меры ответственности, борьба нерезультативна, потому что те же суда, автомобили и иные дорогостоящие орудия лова возвращаются в браконьерский промысел после соответствующего мягкого судебного решения», - сказал Владимир Солодов.

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