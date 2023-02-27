Координационный совет призвал раскрыть данные об эффективности инвестквот

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока предлагает рабочей группе Совета Федерации обеспечить раскрытие информации о результатах проверки Счетной палатой эффективности квот под инвестиции.

Напомним, что при Совете Федерации появилась межкомитетская рабочая группа, которая займется мониторингом реализации закона о втором этапе инвестквот и аукционов. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила о необходимости обеспечить для общественности возможность контролировать ход строительства флота под квоты (план-график сдачи судов, на который ориентируются сенаторы, смотрите в телеграм-канале Fishnews).

В новую группу практически в полном составе вошли члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Первое заседание группы намечено на 1 марта, и в преддверии этой встречи объединение обратилось к руководителю группы, первому заместителю председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину, сообщает корреспондент Fishnews.

Выработка рекомендаций, которые помогут преодолеть проблемы в строительстве судов на отечественных верфях, — одно из основных направлений для новой рабочей группы, считают в координационном совете. Однако здесь нужна качественная база для анализа.

«Решать вопросы реализации инвестиционных проектов необходимо в кратчайшие сроки, и для экономии времени необходимо обратиться к уже имеющимся данным», — говорится в письме объединения к руководителю рабочей группы.

Одним из источников информации для анализа и принятия решений может стать отчет Счетной палаты по итогам контрольного мероприятия, посвященного проверке эффективности квот под инвестиции.

Отчет был утвержден с грифом «для служебного пользования», и члены Координационного совета призвали все-таки открыть данные, для того чтобы рабочая группа могла использовать их для решения проблем строительства промыслового флота.

Напомним, что во время подготовки законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов на всевозможных площадках докладывал о негативных оценках механизма. Например, в СП отмечали, что квотные аукционы делают возможными перераспределение доходов бюджетной системы и монополизацию прав использования природных ресурсов. Особое критике подверглись и темпы строительства флота под квоты.

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