Координационный совет будет следить за реализацией закона о квотах

В рамках рабочей группы Совета Федерации важно обеспечить доступ профсообщества к полной и объективной информации о реализации инвестпроектов под квоты вылова, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Для того чтобы мониторить реализацию нашумевшего законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов, в Совете Федерации создали межкомитетскую рабочую группу.

В нее включены сенаторы, представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минвостокразвития, органов власти Камчатки, Приморского, Хабаровского краев, Мурманской, Архангельской, Магаданской, Сахалинской областей, отраслевого сообщества, КРДВ.

В состав группы вошли и руководители организаций, участвующие в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока: президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Первое заседание группы запланировано на 1 марта, рассказали представители отрасли на конференции Fishnews Online. В центре внимания, судя по всему, будет наиболее проблемный момент реализации закона об инвестквотах — строительство судов на российских верфях. С выполнением заказов рыбопромышленных предприятий дело идет непросто. В этих условиях особенно важно владеть информацией по ситуации на верфях и вовремя профессионально и объективно доносить позицию отраслевого сообщества, отмечает Сергей Рябченко.

Вопросы для обсуждения на площадке рабочей группы будут связаны не только с судостроением, но и с подзаконной базой для второго этапа инвестквот и аукционов, полагает Георгий Мартынов. Принятый в декабре федеральный закон предполагает выход большого количества документов.

Члены координационного совета также обратили внимание на важность представления данных из отчета Счетной палаты по итогам проверки результатов первого этапа программы квот под инвестиции.

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