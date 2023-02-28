Губернатор предложил модернизировать энергетику Курил под нужды рыбной отрасли

На встрече с президентом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поднял вопросы, связанные с модернизацией порта Корсаков и энергетикой Курильских островов.

Глава региона напомнил о проекте по обслуживанию рыбопромысловых судов, который планировалось реализовать в порту Корсаков. «Там фактически везут рыбу в Корею, в Пусан, идут обслуживаться в Пусан наши корабли, а у нас сахалинский флот — самый крупный на Дальнем Востоке, и весь уходит в Корею. Мы бы в Корсаковском порту все это организовали. Компании «Антей» и «Гидрострой» собираются перерабатывать здесь рыбу, вкладывать деньги, чтобы в Корсаковском порту все это делать», — обратился Валерий Лимаренко к президенту.

Для реализации проекта, заявил он, необходимо провести дноуглубление и реконструкцию гидросооружений, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Суммы небольшие. Мы сделали проект, запрашиваем на ближайший год-два сумму 6,5 миллиарда. Это деньги небольшие, но решают очень важную государственную задачу», — сказал губернатор. Эту тему глава Сахалинской области поднимал на ВЭФ в 2021 г.

Для нужд рыбной отрасли, обратил внимание Валерий Лимаренко, нужно развивать и энергетику Курильских островов. «Сейчас появилось законодательство, позволяющее сделать преференциальную налоговую зону. Рыбопромышленные комплексы сейчас планируют уже строить четыре рыбоперерабатывающих завода. Больше того, сейчас огромное количество лотов приготовлено для того, чтобы добывать марикультуру, есть компании, которые хотят строить гостиничные комплексы. Нам нужно энергетику фактически там модернизировать», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что программу поддерживает Минэнерго. «В течение нескольких лет можно просто модернизировать энергетику, потому что такой большой проект не может работать на старой энергетической системе», — добавил Валерий Лимаренко.

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