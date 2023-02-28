Новости
Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы президента

Губернатор предложил модернизировать энергетику Курил под нужды рыбной отрасли

На встрече с президентом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поднял вопросы, связанные с модернизацией порта Корсаков и энергетикой Курильских островов.

Глава региона напомнил о проекте по обслуживанию рыбопромысловых судов, который планировалось реализовать в порту Корсаков. «Там фактически везут рыбу в Корею, в Пусан, идут обслуживаться в Пусан наши корабли, а у нас сахалинский флот — самый крупный на Дальнем Востоке, и весь уходит в Корею. Мы бы в Корсаковском порту все это организовали. Компании «Антей» и «Гидрострой» собираются перерабатывать здесь рыбу, вкладывать деньги, чтобы в Корсаковском порту все это делать», — обратился Валерий Лимаренко к президенту.

Для реализации проекта, заявил он, необходимо провести дноуглубление и реконструкцию гидросооружений, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Суммы небольшие. Мы сделали проект, запрашиваем на ближайший год-два сумму 6,5 миллиарда. Это деньги небольшие, но решают очень важную государственную задачу», — сказал губернатор. Эту тему глава Сахалинской области поднимал на ВЭФ в 2021 г.

Для нужд рыбной отрасли, обратил внимание Валерий Лимаренко, нужно развивать и энергетику Курильских островов. «Сейчас появилось законодательство, позволяющее сделать преференциальную налоговую зону. Рыбопромышленные комплексы сейчас планируют уже строить четыре рыбоперерабатывающих завода. Больше того, сейчас огромное количество лотов приготовлено для того, чтобы добывать марикультуру, есть компании, которые хотят строить гостиничные комплексы. Нам нужно энергетику фактически там модернизировать», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что программу поддерживает Минэнерго. «В течение нескольких лет можно просто модернизировать энергетику, потому что такой большой проект не может работать на старой энергетической системе», — добавил Валерий Лимаренко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы президента
  • Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний восток
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

    Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

    Андрей ТАБОЛИН

    «Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

    Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

    Денис КОЦЮК

    Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

    Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

    Председатель Законодательной думы Хабаровского края

    Ирина ЗИКУНОВА

    Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

    Все интервью

    Личное мнение

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

    Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Все материалы

    Крупным планом

    Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

    Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

    Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

    Большая «лососевая реформа»

    Траулер на Дальнем Востоке

    Решения дальнего действия

    Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

    Рыбаков Севера готовят смолоду

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.