Марикультуре на Курилах обещают содействие

Соглашение о сотрудничестве по развитию марикультуры на Курильских островах должно объединить усилия государственных структур для поддержки инвесторов, отмечает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Власти Сахалинской области считают марикультуру одним из перспективных направлений для экономического развития Курил. На площадке ВЭФ губернатор Валерий Лимаренко, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подписали соглашение в этой сфере.

Достигнутые договоренности охватывают ключевых участников процесса развития аквакультурной отрасли со стороны государства: отраслевое федеральное ведомство, руководство региона и Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, прокомментировал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Создание марикультурных хозяйств обеспечит рабочие места, будет выпускаться востребованная продукция, отметил глава министерства. У инвесторов есть возможность обратиться за преференциями, которые предусмотрел для хозяйственной деятельности на Курилах федеральный закон.

«Мы также будем со своей стороны оказывать содействие в развитии марикультуры на Курильских островах», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он напомнил, что 29 августа прошли электронные аукционы по распределению рыбоводных участков на Курилах. В итоге определены победители по двум РВУ. Еще на два участка в рамках этих торгов никто не заявился, но в течение шести месяцев аукционные процедуры по этим акваториям должны провести повторно.

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