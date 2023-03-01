Ростовская область снова хлопочет о строительстве рыбоходного канала на Дону

Перспективу строительства рыбоходного канала на реке Дон в Ростовской области обсудили федеральные и региональные власти. Отсутствие обходного канала вокруг Кочетовского гидроузла уже негативно повлияло на популяции, отметили на совещании.

Заседание провел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Участие приняли глава Ростовской области Василий Голубев, представители Минстроя, Минтранса, Минсельхоза, Минфина, Росморречфлота и Росрыболовства. Александр Козлов отметил, что создание канала — вопрос президентского внимания, глава государства дал поручение подготовить предложения по решению данной проблемы.

Кочетовский гидроузел был реконструирован в 2002 г. Сегодня это единственный подобный объект на реке Дон, который не имеет рыбоходного канала. Из-за этого нарушены пути нерестовых миграций проходных видов рыб. Это уже привело к сокращению водных биоресурсов.

Глава Минприроды напомнил, что вопрос о строительстве канала был включен в дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

«Строительство рыбоходного канала улучшит ситуацию в Азово-Черноморском бассейне по «краснокнижным» и ценным промысловым видам рыб. Таким как сельдь, судак, шемая, рыбец и, конечно, осетровые. Закон о рыболовстве требует приведения хозяйственной деятельности к соблюдению норм о сохранении водных биоресурсов. А это значит, что гидроузел должен быть оборудован рыбонерестовым каналом», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

В пресс-службе главы региона обратили внимание: по предварительным оценкам, на подготовку проектно-сметной документации потребуется свыше 100 млн рублей и 18 месяцев. Стоимость строительства канала составит предварительно 5 млрд рублей.

По мнению губернатора Василия Голубева, важно определить источники финансирования ПСД, начать проектирование объекта, для эффективного результата предстоит прежде всего наладить взаимодействие нескольких федеральных ведомств — Минсельхоза, Минприроды, Минтранса, Минстроя, Минфина.

Глава Минприроды поддержал эти выводы, дав соответствующие поручения и пообещав провести ряд встреч с руководителями федеральных ведомств.

Напомним, строительство этого рыбоходного канала обсуждалось в 2013 г. В 2016 г. вопрос был поднят на заседании президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин. По результатам Госсовета президент поручил кабмину до декабря того же года представить предложения по реализации проекта строительства канала. В 2019 г. к обсуждению идеи строительства вернулись вновь.

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