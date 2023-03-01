Законы об инвестквотах — свершившийся факт, подчеркнули в Совете Федерации

В Совете Федерации готовы обеспечить предоставление отчета Счетной палаты по инвестиционным квотам для работы, однако закон о втором этапе в любом случае уже принят и его надо исполнять, заявил первый заместитель председателя профильного комитета СФ Сергей Митин.

Данные Счетной палаты по программе квот под инвестиции публично озвучивались на парламентских слушаниях в Госдуме, а также на заседаниях комитета в Совете Федерации, прокомментировал первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин предложение раскрыть результаты отчета СП.

«Если есть какие-то необходимость более точных цифр, я думаю, они будут представлены», — отметил сенатор.

«Я, откровенно говоря, не вижу, что мы почерпнем, вот кто хочет так внимательно посмотреть этот отчет. Думается, если есть такие желающие, мы будем способствовать, чтоб им был представлен отчет», — добавил Сергей Митин.

Определенные сложности с реализацией инвестпроектов есть, отметил он. «Но федеральные законы приняты, они работают сегодня. Обсуждать их, я считаю, нецелесообразно», — подчеркнул первый зампред комитета. При этом он отметил, что сенаторы готовы заниматься улучшением правовой базы и отслеживать разработку подзаконных актов.

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