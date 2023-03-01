Контролю в отрасли не хватает выборочности

Условия работы подталкивают к тому, чтобы вновь вернуться к теме риск-ориентированного подхода при контроле предприятий рыбной промышленности, отметили участники конференции Fishnews.

Вопросы административной нагрузки в рыбной отрасли по-прежнему актуальны, обратили внимание руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online.

На фоне обсуждения второго этапа инвестквот и аукционов тема госконтроля рыболовства как-то отодвинулась на второй план, однако на самом деле для рыбаков это большая проблема, подчеркнул председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Несколько лет назад на федеральном уровне была объявлена реформа государственного контроля, однако участники рыбной отрасли по-прежнему ощущают на себе серьезный административный пресс, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Объединение давно занимается этой темой.

Настройка госконтроля поможет сэкономить время для промысла, а значит, обеспечит дополнительные поступления в бюджет страны, напомнил руководитель АРСО.

В рыбной отрасли надо шире внедрять риск-ориентированный подход, полагают в ассоциациях. Так, закон о госконтроле, призванный снизить пресс на предпринимателей, не распространили на деятельность органов федеральной службы безопасности. Хотя здесь тоже в сфере контроля предприятиями пограничными органами можно также рассмотреть возможность использования системы оценки рисков.

«Мы представляем ответственных, законопослушных пользователей, осуществляющих добычу, обеспечивающих экономику. И мы вправе сегодня говорить, что нам нужен риск-ориентированный подход», — заявил руководитель АРСО.

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