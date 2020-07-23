23 июля 2020 года

Органы ФСБ не попали в сферу действия закона о госконтроле

Закон о госконтроле, принятый Госдумой, не включает в сферу своего действия работу органов Федеральной службы безопасности. В отраслевом сообществе между тем отмечают важность снижения административной нагрузки на предприятия рыбохозяйственного комплекса.

Госдума приняла законы, которые должны стать основой для реформы контрольно-надзорной деятельности, – «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Эти инициативы, по задумке властей, должны сделать госконтроль менее обременительным для граждан и бизнеса и в то же время более эффективным. Новые законы создают базу для контрольно-надзорной деятельности, основанной на риск-ориентированном подходе, на приоритете профилактики, заявил в отечете перед депутатами премьер-министр Михаил Мишустин.

Закон о госконтроле предусматривает 8 принципов, которым должна отвечать такая деятельность. Например, стимулирование соблюдения требований: устанавливается приоритет профилактики перед проведением контрольно-надзорных мероприятий. Запрещается принимать решения и совершать действия, «унижающие достоинство личности либо умаляющие деловую репутацию организации, индивидуального предпринимателя». Декларируется открытость информации о госконтроле, его оперативность и обоснованность.

Предусматривается, что государственный и муниципальный контроль осуществляются на основе системы управления рисками причинения вреда. Определяются права и обязанности контролеров и проверяемых. Обеспечить открытость должно использование информационных систем в сфере госконтроля.

Теперь закон должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент. В случае окончательного принятия документ вступит в силу с 1 июля 2021 г. (за исключением отдельных положений).

При этом на ряд сфер действие нового документа не распространили. Так, для целей федерального закона к государственному контролю (надзору) и муниципальному контролю не относится деятельность органов Федеральной службы безопасности. Напомним, что в эту систему входит и пограничная служба, осуществляющая контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов.

В тексте законопроекта после первого чтения, впрочем, прямо указывалось, что его положения не применяются к отношениям по организации и осуществлению «федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов».

«Принятый закон должен стать своего рода кодексом для государственного контроля. Перед этим документом ставятся очень серьезные задачи. Конечно, нужно детально смотреть текст, разбираться, что включено в сферу действия закона, а что нет. Но в свете его принятия хотелось бы еще раз обратить внимание на важность снижения административных барьеров в рыбной отрасли, – заявил Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. – Вместе с законом о госконтроле принят закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»: он включает пересмотр системы правил, которым подчиняется бизнес в рамках «регуляторной гильотины». Механизм уже запущен, отменяются устаревшие документы, в том числе в рыбном хозяйстве. Надеемся, что эта работа даст результаты для наших предприятий».

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