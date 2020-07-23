Новости
Пограничный корабль у курильского побережья

Органы ФСБ не попали в сферу действия закона о госконтроле

Закон о госконтроле, принятый Госдумой, не включает в сферу своего действия работу органов Федеральной службы безопасности. В отраслевом сообществе между тем отмечают важность снижения административной нагрузки на предприятия рыбохозяйственного комплекса.

Госдума приняла законы, которые должны стать основой для реформы контрольно-надзорной деятельности, – «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Эти инициативы, по задумке властей, должны сделать госконтроль менее обременительным для граждан и бизнеса и в то же время более эффективным. Новые законы создают базу для контрольно-надзорной деятельности, основанной на риск-ориентированном подходе, на приоритете профилактики, заявил в отечете перед депутатами премьер-министр Михаил Мишустин.

Закон о госконтроле предусматривает 8 принципов, которым должна отвечать такая деятельность. Например, стимулирование соблюдения требований: устанавливается приоритет профилактики перед проведением контрольно-надзорных мероприятий. Запрещается принимать решения и совершать действия, «унижающие достоинство личности либо умаляющие деловую репутацию организации, индивидуального предпринимателя». Декларируется открытость информации о госконтроле, его оперативность и обоснованность.

Предусматривается, что государственный и муниципальный контроль осуществляются на основе системы управления рисками причинения вреда. Определяются права и обязанности контролеров и проверяемых. Обеспечить открытость должно использование информационных систем в сфере госконтроля.

Теперь закон должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент. В случае окончательного принятия документ вступит в силу с 1 июля 2021 г. (за исключением отдельных положений).

При этом на ряд сфер действие нового документа не распространили. Так, для целей федерального закона к государственному контролю (надзору) и муниципальному контролю не относится деятельность органов Федеральной службы безопасности. Напомним, что в эту систему входит и пограничная служба, осуществляющая контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов.

В тексте законопроекта после первого чтения, впрочем, прямо указывалось, что его положения не применяются к отношениям по организации и осуществлению «федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов».

«Принятый закон должен стать своего рода кодексом для государственного контроля. Перед этим документом ставятся очень серьезные задачи. Конечно, нужно детально смотреть текст, разбираться, что включено в сферу действия закона, а что нет. Но в свете его принятия хотелось бы еще раз обратить внимание на важность снижения административных барьеров в рыбной отрасли, – заявил Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. – Вместе с законом о госконтроле принят закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»: он включает пересмотр системы правил, которым подчиняется бизнес в рамках «регуляторной гильотины». Механизм уже запущен, отменяются устаревшие документы, в том числе в рыбном хозяйстве. Надеемся, что эта работа даст результаты для наших предприятий».

Больше свежих новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

Дмитрий САПОВ

Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Есть понимание и уверенность в результате

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Курилы дали простор для новых проектов

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

В Сахалинской области для обеспечения жителей качественной и доступной рыбой подключили несколько новых механизмов

Чтобы рыба радовала Сахалин

Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

Серый морской еж, добытый на Курилах. Фото ЮКРК

Острый вопрос морского ежа

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.