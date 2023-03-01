В вопросе вычетов Совфед ждет инициативы от регионов

Сенаторы готовы транслировать позицию регионов по перечню рыбной продукции для вычета по сбору за водные биоресурсы, заявил первый зампред профильного комитета Совета Федерации Сергей Митин. Но пока, по его словам, таких предложений в комитет не поступало.

Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс помимо повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами предусматривают возможность применения налогового вычета по трем основаниям. В частности, льготой могут воспользоваться предприятия, осуществляющие производство рыбной продукции из определенного правительством перечня.

Однако проект нормативного акта, подготовленного Минсельхозом, включал только продукцию из минтая, сельди, трески и пикши. С предложениями расширить этот перечень выступили как отраслевые объединения, так и представители ряда прибрежных регионов. В итоге в протокол февральского совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко вошло поручение о доработке перечня.

На пресс-конференции 28 февраля первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что хотя вопрос платы за водные биоресурсы является в большей степени прерогативой общественных организаций вместе с регулятором, сенаторы могут поднять его, если будет запрос от регионов.

«Здесь нашу функцию мы видим, если к нам обратятся, допустим, какие-то регионы рыбоперерабатывающие, то мы готовы, конечно, этим более активно заняться», — заявил Сергей Митин. Он также выразил готовность рассмотреть тему вычетов в рамках рабочей группы по мониторингу реализации изменений в законе о рыболовстве. Как сообщает корреспондент Fishnews, ближайшее заседание рабгруппы запланировано на 1 марта.

«Если мне зададут его [вопрос о расширении перечня рыбной продукции — прим. ред.] коллеги из общественных организаций рыбопромышленных, готов его транслировать. Мы напрямую всегда с Министерством сельского хозяйства работаем здесь. Мы готовы выступить инициатором таких дел, но пока конкретных предложений у нас нет, — уточнил сенатор. — Мы ведем такой диалог при поступлении, прежде всего, предложений от бизнеса. Самим парламентариям, наверное, нет смысла инициировать что-то, не имея просьбы от производителей».

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