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Российское сурими и другая продукция из минтая

Россия перешла на свой минтай

Поставки российской минтаевой продукции на внутренний рынок по итогам прошедшего года достигли 183 тыс. тонн, отмечает Ассоциация добытчиков минтая. По ее данным, импорт составил 158 тонн, то есть менее 1% от общего объема рынка.

С 2014 г. поставки импортной продукции из минтая снизились почти в 130 раз, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

«Российская минтаевая продукция полностью заместила импортную на внутреннем рынке. Импортные поставки в 2022 году упали до исторического минимума — 158 тонн, в том числе 134 тонны филе минтая и 24 тонны минтаевого сурими. Это почти в 11 раз меньше, чем в 2021 году, когда было поставлено 1700 тонн такой продукции и в 130 раз меньше, чем в 2014 году, когда доля импортной продукции на внутреннем рынке составляла более 13%. В 2014 году Россия импортировала более 20 тыс. тонн филе минтая и сурими», — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

По информации отраслевого объединения, всего в прошлом году российские рыбопромышленники произвели 987 тыс. тонн минтая мороженого, филе, фарша и сурими, что на 8% больше, чем в 2021 г.

«С учетом емкости внутреннего рынка на него было поставлено 183 тыс. тонн продукции — порядка 2,6 кг на человека, или около 12% от общего потребления рыбопродукции в России. В переводе на сырец речь идет о 20% российского вылова минтая», — привел цифры Алексей Буглак. Он подчеркнул, что в среднемноголетнем периоде поставки отечественной продукции из минтая на внутренний рынок оставались стабильными в интервале от 115 тыс. до 232 тыс. тонн.

Отмечено, что 2021 г. был рекордным по поставкам минтаевой продукции, часть объемов перешла на 2022 г. В прошедшем году продолжилось качественное изменение их структуры — на рынок был поставлен больший объем продукции глубокой переработки, которая с точки зрения «веса» в разы меньше мороженого минтая.

«Стабильному объему поставок также способствовали отпускные цены, которые весь прошлый год держались на уровне начала 2021 года. Несмотря на краткосрочный рост в марте прошлого года, в целом по году цена держалась на уровне 85-90 руб./кг на минтай мороженый, закрепившись к концу года на отметке 75-80 руб./кг. Цена на блочное филе минтая к концу года достигла 210 руб./кг. Кстати, на этом уровне она держится уже три года. Цены производителей на филе в потребительской упаковке в течение года колебалось в диапазоне 240-250 руб./кг», — обратил внимание глава ассоциации.

По данным АДМ, одним из основных видов рыбы в потребительской корзине россиянина остается минтай. Его потребление в 2014-2022 гг. колебалось от 1,8 до 3,4 кг на человека в год, то есть 8-16% от общего потребления рыбопродукции в стране.

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