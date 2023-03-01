Ведомства получили задания по вычету для рыбаков

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 16 марта доработать перечень рыбной продукции для предоставления вычета по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой.

Напомним, что Минсельхоз в январе представил проект распоряжения правительства, определяющего перечень рыбопродукции, на которую будет распространяться вычет по сбору за пользование водными биоресурсами. Речь идет о вычете в связи с переработкой. В предлагаемый список для Дальнего Востока вошли продукция из минтая, сельди и трески, для Северного бассейна - из трески и пикши. Отраслевое сообщество и регионы выдвинули предложения по изменению перечня.

В феврале вопрос рассматривался на совещании у зампреда правительства Виктории Абрамченко. В протоколе встречи (подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера) говорится о ряде поручений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, решено дополнительно проработать проект распоряжения и материалы к нему. В частности, изучить целесообразность включения в список высокомаржинальной продукции, которые идет преимущественно на экспорт. Подумать о внесении в перечень других видов водных биоресурсов и продукции, в том числе предлагаемых регионами и направляемых на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Должны быть проработаны вопросы выпадающих договоров федерального и регионального бюджетов и влияния решений на отечественный рынок.

Доработанный проект распоряжения должен быть внесен в правительство до 16 марта. Такое поручение дано Минсельхозу, Минвостокразвития, Росрыболовству совместно с другими заинтересованными ведомствами и с участием властей субъектов Федерации.

Росрыболовству была поставлена задача до 3 марта направить в правительство и Минсельхоз расчеты объемов доходов регионов от уплаты сборов, объемов недополученных доходов регионов при введении вычетов при производстве продукции глубокой степени переработки, включаемой в проект распоряжения, и бенефициарах вычетов.

Кроме того, вице-премьер поручила Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными ведомствами, с участием рыбохозяйственных ассоциаций представить в правительство согласованные предложения о целесообразности введения дополнительных ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки.

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