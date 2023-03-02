Компании группы «ФОР» присоединились к АСРФ

Компании группы «ФОР» вступили в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота. В АСРФ говорят об объединении на принципах подходов к обновлению судов.

Для группы «ФОР» по программе инвестиционных квот строится серия из трех траулеров-процессоров длиной более 80 м, первый был передан заказчику в феврале, сообщили в пресс-службе ассоциации.

Как заявил президент АСРФ Алексей Осинцев, «ассоциация объединяет крупнейших инвесторов в строительство российского рыбопромыслового флота, к числу которых относится и группа «ФОР».

«При поддержке АСРФ мы намерены продвигать инициативы, стимулирующие инвестиции в отрасль, работать над устранением барьеров для ее интенсивного и устойчивого развития, исходя из общих интересов всех членов рыболовецкого сообщества», — цитируется генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке участников АСРФ теперь значатся «Компания ЛКТ», «Морская звезда», НПО «Антлантрыбфлот», «Рыбопромышленная компания «Рыбфлот-ФОР».

Изначально в ассоциацию входили структуры РРПК, в январе 2022 г. к объединению присоединились компании группы «Норебо».

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