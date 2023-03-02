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На Азове стартовал переход рыбацкого флота новых регионов под российский флаг. Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыбаки новых регионов переходят под флаг России

Рыбацкое сообщество Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей интегрируют в рыбохозяйственный комплекс страны. Одно промысловое судно нового региона России уже получило право работать под флагом РФ.

В Росрыболовстве напомнили, что у ведомства уже есть успешный опыт такой деятельности в Крыму и Севастополе. В федеральном агентстве отметили: перефлагирование промыслового флота — одна из самых сложных процедур по этапам согласования.

«В феврале 2023 года первый рыбопромышленник из Запорожской области получил для своего рыболовного судна «Покровитель» право ходить под флагом России», — сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

По его информации, с индивидуальным предпринимателем заключено 12 договоров на право пользования водными биоресурсами и выдано 30 разрешений на добычу. В этом году в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря судно может вести промысел черноморской креветки, камбалы-калкан, бычка, пиленгаса, атерины, перкарины тюльки и хамсы.

В ведомстве подчеркнули, что ускоренная работа по интеграции рыбохозяйственного комплекса новых территорий идет на межведомственном уровне по всем направлениям. По итогам совещания в Ростове-на-Дону, которое провел глава федерального агентства Илья Шестаков, завершается процесс синхронизации правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна, а также нормативно-правовой базы для развития аквакультуры.

«По состоянию на 1 марта 2023 года Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства заключено 152 договора пользования водными биоресурсами с рыбаками новых субъектов Российской Федерации, выдано 66 разрешений на добычу», — привели цифры в ФАР.

К началу марта перерегистрацию проходят еще четыре судна на новых территориях РФ. В этом году планируется перефлагировать около 24 единиц флота, рассказали в пресс-службе. По информации от судовладельцев, 14 судов получат право работать под флагом России уже к осенней путине.

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Fishnews

  • На Азове стартовал переход рыбацкого флота новых регионов под российский флаг. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Первой «ласточкой» стало судно «Покровитель» из Запорожской области. Фото пресс-службы Росрыболовства
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