Курильские «рыбные» проекты нуждаются в современной энергетике

Инвесторы заинтересованы в реализации проектов в рыбной отрасли на Курилах, однако для этого очень важен вопрос энергообеспечения, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Вопрос развития энергетики на Курильских островах губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поднял на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава региона отметил, что это необходимое решение для дальнейшего раскрытия экономического потенциала территорий.

Ограничения по энергообеспечению важно снимать и для реализации на островах проектов в рыбной отрасли, прокомментировал руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Понятно, что современные заводы требуют современной энергетики», — констатировал президент АРСО.

Бизнес готов строить на Курилах большие перерабатывающие комплексы, но для этого нужна поддержка со стороны государства в создании энергетической инфраструктуры, рассказал Fishnews Максим Козлов.

«Для реализации потенциала Курильских островов создаются налоговые, таможенные льготы, однако всем этим инструментам сложно будет эффективно работать без развития энергетической и транспортной инфраструктуры», — подчеркнул президент ассоциации.

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