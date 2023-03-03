Андрей Здетоветский: Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

На Камчатке рады хорошему предварительному прогнозу науки по горбуше для региона, но определенная настороженность сохраняется, отмечает министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

«Для «нерыбного» на западном побережье года в этих районах дается очень хороший прогноз по горбуше. Он даже больше объема, предлагаемого для Восточной Камчатки. Все это странным образом происходит после года, когда по отдельным районам на западе произошел провал по подходам (хотя прошлый год для западного побережья должен был стать урожайным)», — рассказал Андрей Здетоветский в интервью Fishnews.

Говоря о проблемных вопросах в организации путины, он обратил внимание на снижение подходов нерки реки Озерная (западная), то есть курильской нерки. «Притом что мы выполняем, в общем-то, все условия для восполнения этого ресурса практически по верхней планке оптимума. Объект ценный и важный, и хотелось бы разобраться, какие у него перспективы, какие еще меры можно принять для его сохранения», — подчеркнул министр рыбного хозяйства края.

По западному побережью проблемный район — река Опала. За последние несколько лет подходы рыбы снизились — возможно, это связано с переэксплуатацией объекта. В прошлом году в бассейне реки принимались дополнительные меры регулирования: вводился запрет промысла в реке. Предусматривались ограничения по длине неводов и количеству ловушек в прилежащей зоне на морских участках.

«В предстоящую путину рассчитываем на повторение практики прошлого года. Также для максимального пропуска производителей на нерестилища будут устанавливаться дополнительные проходные дни по морским неводам в этом районе, — сообщил Андрей Здетоветский. — В целом на западном побережье Камчатского края рассчитываем на хорошую путину».

По восточному побережью вызывает обеспокоенность нерка бассейна реки Камчатка. В прошлом году там были хорошие подходы этой рыбы. На предстоящую путину прогноз тоже дается на достаточно высоком уровне.

«Надеемся, он оправдается. Вместе с тем наука нас все время предупреждает, что ожидаются последствия низких пропусков. Сейчас должна вернуться популяция, которая была недопропущена пять-семь лет назад. Переживаем за это», — отметил собеседник Fishnews.

Второй проблемный момент для этого участка, по его словам, — организация научного мониторинга. Раньше для этих целей использовался промышленный лов на речных участках. Но возник вопрос, насколько можно таким образом предоставлять кому-то преференциальное право добычи.

«И сейчас у нас есть пробелы с точки зрения получения необходимой для регулирования информации. Раньше мы обычно видели картину до старта промысла, с начала нерестовой миграции, а сейчас понимание появится, только когда будут поступать статистические данные по рыбалке. По крайней мере, количественно сопоставимые оценки можно будет делать только тогда. Качественную оценку проводит КамчатНИРО с помощью своих небольших неводов. Но информации для полноценного анализа не хватает», — констатировал Андрей Здетоветский.

Он добавил, что есть вопрос по заливу Корфа. Там необходимо несколько снизить длину неводов — это планируют сделать.

Из давних проблем министр рыбного хозяйства региона назвал состояние запасов лососей рек Авача и Паратунка. Эти ресурсы востребованы жителями Петропавловска-Камчатского, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера и в целях любительской рыбалки.

«С нашей точки зрения, необходим длительный запрет для восстановления запасов, чтобы они снова были достаточными по крайней мере для социального рыболовства. Сейчас на речных участках устанавливаются два коротких периода для освоения в режиме традиционного лова — по неделе во второй половине июля и второй половине августа. Рыбаки-любители могут осуществлять рыболовство лишь с использованием удебных снастей. Любительская рыбалка с применением сетных орудий лова полностью под запретом. Решения уже заложены в проекте стратегии на предстоящую путину. Данные меры регулирования необходимо сочетать с усилением охраны этих рек, что проблематично, ввиду низкой численности инспекторского состава Росрыболовства», — обрисовал ситуацию Андрей Здетоветский.

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