Цимлянскому рыбоводному заводу выделили деньги на реконструкцию

Главрыбвод объявил конкурс на проведение инженерных изысканий и разработку документации по реконструкции Цимлянского завода. Это предприятие занимается разведением частиковых рыб в Волгоградской области. Максимальная цена контракта — 69.9 млн рублей.

Объявление о конкурсе опубликовано на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Основанием для проектирования стала дорожная карта, утвержденная распоряжением правительства РФ от 21 июля 2021 г. № 2012. Финансировать работу планируется за счет субсидий федерального бюджета.

Срок выполнения работ — 501 день с момента подписания контракта. Планируется, что время самого строительства не превысит 24 месяцев.

После реконструкции мощность завода должна составить 15,8 млн штук молоди и личинок растительноядных и частиковых видов рыб (сазана, белого толстолобика, белого амура).

Планы модернизации этого завода обсуждались, как минимум, с 2014 г. В 2020 г. заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отмечал, что возобновление полноценной работы предприятия является ключевым моментом в сохранении экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона. Устаревшее оборудование и обмеление вынудило вывезти ремонтно-маточные стада, что сказалось на эффективности завода.

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