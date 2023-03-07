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Свежевыловленный минтай на камчатском заводе

Минтайщики встретили весну с хорошими уловами

За первые два месяца 2023 г. российский вылов минтая достиг 523 тыс. тонн (+13% к уровню прошлого года), приводит цифры Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Сохраняется темп производства продукции глубокой переработки — филе, фарша и сурими.

«Более 80% — 430 тыс. тонн — добыто в ходе путины в Охотском море, где сейчас работает порядка 93 единиц добывающего флота, в том числе 78 траловых судов и до 15 снюрреводов, а также пять плавбаз. Путина в этом районе закончится 10 апреля, и за это время рыбаки могут увеличить вылов минтая примерно до 750-800 тыс. тонн минтая», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации, рост добычи позволил увеличить производство мороженого минтая, а также сохранить темпы выпуска продукции глубокой переработки. «Драйвером роста выпуска продукции глубокой переработки в начале года стало минтаевое сурими — объемы увеличились примерно в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако номенклатура выпускаемой продукции, вероятно, будет меняться на фоне изменения рыночной конъюнктуры и усиливающихся санкционных ограничений», — обратил внимание Алексей Буглак. По его словам, еще на 20% вырос выпуск рыбной муки из минтая.

Глава АДМ напомнил, что в рамках совместной программы мониторинга тралового промысла минтая на судах предприятий — членов ассоциации ведут работу научные наблюдатели. Они собирают биологическую информацию об уловах минтая и прилове нецелевых видов, а также осуществляют мониторинг взаимодействия морских млекопитающих и птиц с орудиями лова.

«Сейчас на промысле работает 18 наблюдателей из ТИНРО, КамчатНИРО, МагаданНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН», — привел данные Алексей Буглак.

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