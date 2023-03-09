Спор вокруг нерестовой сельди в Охотоморье рассмотрел арбитраж

Арбитражный суд Хабаровского края оценил ситуацию с недоловом сельди артелью «Иня» в 2020-2021 гг. Суд признал аномальную ледовую обстановку и ковидные ограничения форс-мажором и отказал Росрыболовству в удовлетворении иска об изъятии у предприятия доли квоты.

Напомним, что в тот период предприятия, ведущие прибрежный промысел нерестовой сельди в Охотском районе Хабаровского края, столкнулись с проблемой недостижения 70-процентного порога освоения квот. В период прибрежного лова сельди у берега стоял сплошной лед, и рыбаки не имели возможности выставить невода.

Одним из пострадавших предприятий стала Рыболовецкая артель «Иня». В конце 2022 г. Федеральное агентство по рыболовству обратилось в арбитражный суд Хабаровского края с иском к артели о расторжении договора о закреплении доли квоты на вылов сельди. Как следует из материалов судебного процесса, в 2020 г. предприятие добыло 3,6 тыс. тонн сельди (69,6% квоты), а в 2021 году – 3,3 тыс. (62,7%).

Представитель «Ини» предъявил суду письменные объяснения отраслевой науки о том, что в спорный период неблагоприятная метеорологическая обстановка привела к отходу от берега значительной части сельди. Также суду были предоставлены документ о введении ковидных ограничений в месте базирования предприятия и заключение Дальневосточной торгово-промышленной палаты о том, что выполнить обязательства по договору артели «Иня» помешали обстоятельства непреодолимой силы. Наконец, «Иня» огласила статистику освоения квоты за остальные годы, начиная с 2014 г. Вылов составлял 90-100%, кроме одного года — с освоением 75%.

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу: освоению квоты в 2020-2021 гг. мешали форс-мажорные обстоятельства. При этом, по мнению арбитража, предприятие показало свой интерес к сохранению договорных отношений. В итоге суд отказал Росрыболовству в расторжении договора.

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