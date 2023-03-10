Индонезия меняет систему рыболовства

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо ратифицировал новый закон в сфере рыболовства — о выделении квот. Теперь правительству страны предстоит разработать соответствующие правовые акты.

Закон вступил в силу 6 марта. Министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренгоно поручил сформулировать необходимые регламенты.

Как пишет индонезийское новостное агентство Antara, цель нового закона — поддержка устойчивой добычи гидробионтов. Вводятся три вида квот: для рыбопромышленников, прибрежных сообществ и для научно-образовательных и развлекательных целей. Кроме того, в водах республики появятся 11 районов и 6 зон для промысла.

По словам министра, две зоны создаются для развития рыболовства, в том числе с привлечением иностранных инвестиций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, власти Индонезии собирались провести квотную реформу еще летом прошлого года. Однако тогдашняя редакция законопроекта столкнулась с жесткой критикой рыбаков и экспертов, документ был отозван.

Antara отмечает, что введение квот — одно из пяти направлений государственной политики в области «голубой экономики». К другим направлениям относятся расширение морских охранных районов, развитие пресноводной и морской аквакультуры, утилизация морских отходов и устойчивое управление прибрежными районами и малыми островами.

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