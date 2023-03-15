Сенаторы рекомендовали еще подумать над «нормативкой» для квот под инвестиции

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел рекомендации по итогам первого заседания рабочей группы по мониторингу реализации закона о втором этапе инвестквот и аукционов.

Напомним, что межкомитетская рабочая группа, созданная в Совете Федерации для мониторинга выполнения закона о втором этапе квот под инвестиции, провела заседание 1 марта. Подготовленные по итогам рекомендации комитет Совфеда рассмотрел на заседании 14 марта.

Сенаторы держат под контролем выпуск нормативно-правовых актов, предусмотренных новым законом, отметил первый зампред Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Таких документов должно выйти 17, выпуск первого ожидается уже в марте, напомнил он.

Сенатор рассказал о ряде рекомендаций, принятых рабочей группой по итогам обсуждения представленных Минсельхозом проектов подзаконных актов.

Так, министерству предлагается совместно с властями прибрежных регионов все-таки подумать над дополнением перечня объектов инвестиций, которые должны будут построить победители новых крабовых аукционов. Речь идет о включении в этот список объектов инфраструктуры на сельских территориях, сообщает корреспондент Fishnews.

Рабочая группа рекомендовала федеральному ведомству подумать и над требованиями, которые были сформулированы в проекте подзаконного акта к логистическим комплексам.

Предлагается изучить инициативу Архангельской области об уменьшении количества лотов камчатского краба на Северном бассейне под строительство судов и добавить лот под создание объектов инфраструктуры в морском порту.

Особо Сергей Митин отметил тему требований к локализации при строительстве флота. На рабочей группе бизнес-сообщество подняло вопрос о выполнимости планки, предусмотренной постановлением правительства № 719 — на этот документ опирается контроль за выполнением обязательств по судам-краболовам. Министерству промышленности предлагается подумать над внесением в постановление поправок и переносом очередного повышения баллов для оценки локализации на два года — на 1 июля 2025 г.

Проблема производства отечественных двигателей для судостроения стоит остро, признал Сергей Митин. Но для ее решения, по словам сенатора, планируется задействовать специальную программу. «Идут такие активные работы по возможности «оморячивания» крупных наших дизельных предприятий», — сказал первый заместитель председателя комитета СФ.

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