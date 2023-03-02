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План-график сдачи в 2023 г. рыбопромысловых и краболовных судов рассмотрели на заседании специальной межкомитетской рабочей группы Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ

Минпромторг не учел в графике дальневосточные верфи

Прогнозы по достройке рыбопромысловых и краболовных судов потребуется скорректировать. На заседании межкомитетской рабочей группы в Совете Федерации выяснилось, что план-график не включает актуальные данные от дальневосточных судостроительных заводов.

План-график сдачи в 2023 г. рыбопромысловых и краболовных судов рассматривался 1 марта на заседании межкомитетской рабочей группы, сформированной в Совете Федерации для контроля за реализацией закона о втором этапе инвестквот и аукционов. Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин повторил цифры, которые накануне представил журналистам: в этом году планируется передать заказчикам 20 судов, четыре из них уже достроены. Как сообщает корреспондент Fishnews, во втором квартале ожидается сдача пяти судов, в третьем — девяти и в четвертом — еще двух.

Замруководителя судостроительного департамента Минпромторга Дмитрий Егоров рассказал, что для дополнительного контроля данные по всем судам вносятся в единую систему. «Создаются дашборды, по которым мы имеем возможность в режиме реального времени отслеживать строительство», — доложил чиновник. По его словам, в данный момент незакрытых вопросов по поставкам комплектующих и оборудования, которые бы могли сорвать строительство, нет.

«На контроле находится 54 единицы рыбопромысловых судов, 37 единиц краболовных судов — всего 91 единица. На стапелях у нас в общей сложности и рыбопромысловых, и краболовных — 44, спущенных на воду — уже 26 судов, то есть данная программа по всем 105 судам должна быть завершена до конца 2026 года», — отчитался представитель министерства.

От излишнего оптимизма по поводу сроков Минпромторг предостерег начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. «Если вы не в курсе, уже понесли документы на продление по 2027 год. Уже такие моменты тоже есть», — сообщил он.

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева обратила внимание на отсутствие в графике Находкинского судоремонтного завода, который планирует достроить в этом году сразу шесть краболовных судов. «Три судна где-то в первом полугодии к июню сдадут и еще три судна — в конце года», — подтвердил эту информацию руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко. По его словам, строительство всех восьми судов, которое ведется на верфи, идет по графику, несмотря на вопросы по доставке оборудования.

Второй краболов, который строится на Хабаровском судостроительном заводе для магаданской компании и фигурирует в плане-графике безымянным, на самом деле называется «Кедон», уточнил член СФ от Магаданской области Анатолий Широков. «По сообщениям наших промышленников, которые строят эти корабли, если «Кедон» идет по графику строительства, то по «Омолону» отставание уже на два месяца, то есть он во второй квартал не попадает», — предупредил он коллег.

Представитель Минпромторга пообещал проверить данные по хабаровскому заводу и указал, что приморские корабелы, которые не входят в ОСК, не торопятся передавать актуальную информацию министерству. «До сих пор Восточная верфь и Находка — две верфи, которые не заполнили данные в координационном центре», — пожаловался Дмитрий Егоров.

Сергей Митин поручил внести уточнения в план-график, отметив, что формат рабочей группы как раз позволяет выявлять такие факты. По словам сенатора, строительство рыбопромыслового флота постепенно выходит на темпы, позволяющие «в принципе к 2026 году первый этап закончить», но при этом остается еще очень много вопросов. Следующее заседание рабгруппы он предложил провести в конце апреля, когда можно будет подвести итоги первого квартала и более четко представлять ситуацию по второму кварталу.

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Fishnews

  • План-график сдачи в 2023 г. рыбопромысловых и краболовных судов рассмотрели на заседании специальной межкомитетской рабочей группы Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы Совфеда
  • Начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей МИХАЛЕВИЧ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Сенатор от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы Совфеда
  • Член Совфеда от Магаданской области Анатолий ШИРОКОВ. Фото пресс-службы СФ
  • План-график сдачи в 2023 г. рыбопромысловых и краболовных судов рассмотрели на заседании специальной межкомитетской рабочей группы Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • План-график сдачи в 2023 г. рыбопромысловых и краболовных судов рассмотрели на заседании специальной межкомитетской рабочей группы Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
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