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Межкомитетская рабочая группа Совета Федерации рассмотрела шесть нормативных правовых актов, которые разрабатываются для реализации закона о втором этапе квот под инвестиции

Рабгруппа указала на уязвимости в подзаконных актах по крабовым аукционам

В Совете Федерации прошло первое заседание рабочей группы по мониторингу реализации закона о втором этапе инвестквот. Его участники рекомендовали убрать избыточные требования из проектов подзаконных актов и предложили новые объекты для инвестиций.

Межкомитетская рабочая группа, сформированная в Совете Федерации, на первом заседании рассмотрела 6 из 17 нормативных правовых актов, которые разрабатываются для реализации закона о втором этапе квот под инвестиции. Как сообщает корреспондент Fishnews, в основном они связаны со второй волной аукционов по продаже крабовых квот — это перечни видов крабов, лотов и объектов инвестиций, а также требования к таким объектам — судам, береговым заводам, логистическим комплексам.

По словам директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгения Каца, по проектам, размещенным для общественного обсуждения, замечания и предложения уже поступают. В частности, по инфраструктурному объекту — логистическому комплексу — поднимались вопросы из-за требований о наличии поблизости железнодорожной линии, причальной стенки, а также необходимости его размещения в границах морского порта.

На втором этапе из «аукционных списков» исключены глубоководные крабы, рассказал начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. Не планируется отправлять на торги и крабов в тех районах, где сейчас на них отсутствует общий допустимый улов (ОДУ). В ведомстве фиксируют изменившуюся ситуацию на крабовом рынке и переориентацию поставок такой продукции, прежде всего, на Китай. По предварительным данным, экспортная выручка от крабов снизилась с 2,6 млрд рублей в 2021 г. до 1,4 млрд рублей в 2022 г.

«Объем сильно не упал, но стоимость изменилась. А крабы — это большая доля на фоне всей экспортной выручки от продукции из водных биоресурсов», — уточнил представитель федерального агентства. По его словам, Росрыболовство после консультаций с инвесторами направило в Минсельхоз предложения включить в перечень объектов инвестиций логистические комплексы, которые позволят решить задачи как по перестройке маршрутов доставки, так и по созданию дополнительных мощностей для перегрузки и хранения рыбной продукции.

Росрыболовство также считает важным обязать победителей крабовых аукционов начать строительство судна или иного объекта инвестиций в первый же год после получения права на добычу

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко предложил в рамках второго этапа инвестквот не вводить жесткие требования к рыбоперерабатывающим предприятиям и не придираться к дате производства их оборудования. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев обратил внимание на слишком короткий срок общественного обсуждения проекта постановления правительства, которое утверждает требования к инвестобъектам для крабовых аукционов. Из-за присвоения этому нормативному акту «средней степени» регулирующего воздействия у регионов не было времени на тщательную подготовку своей позиции и анализ последствий его принятия.

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова напомнила, что Северный бассейн не испытывает дефицита судов для промысла краба. В связи с этим она предложила уменьшить количество лотов с квотами камчатского краба под строительство краболовов до трех, а взамен добавить еще один лот к инфраструктурным объектам морского порта.

В перечень объектов инвестиций можно ввести транспортное рефрижераторное судно — с такой инициативой выступил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. АСРФ также попросила не устанавливать требований об оснащении новых судов только российским оборудованием, а просто предоставить такой технике приоритет.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков предупредил о повышении с каждым годом количества баллов, которые необходимо набирать судам для подтверждения их российского производства. Преодолеть новую отсечку в 2900 баллов, которая появится уже с 1 июля этого года без отечественного главного двигателя и пропульсивного комплекса будет невозможно, отметил он. Представитель Минпромторга Дмитрий Егоров заверил, что министерство понимает рыбаков и не питает иллюзий по поводу налаживания в стране в ближайшие год-два производства главных двигателей для крупных судов. «В этой части мы проработаем вопрос и соответственно доложим, каким образом постановление № 719 может быть скорректировано в этой части», — пообещал он.

Сенаторы, представляющие дальневосточные регионы, в целом поддержали замечания бизнеса по проектам нормативных актов. А член СФ от Приморского края Людмила Талабаева в очередной раз обратила внимание на необходимость изменения нормирования мышьяка в рыбе и морепродуктах, поскольку в условиях ограничения экспорта этот барьер мешает перенаправить крабовую и другую продукцию на внутренний рынок.

Подводя итоги обсуждения, первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что высказанные коррективы и предложения будут включены в решение рабгруппы, которое затем 14 марта будет представлено на утверждение комитета.

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Fishnews

  • Межкомитетская рабочая группа Совета Федерации рассмотрела шесть нормативных правовых актов, которые разрабатываются для реализации закона о втором этапе квот под инвестиции
  • Начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей МИХАЛЕВИЧ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы Совфеда
  • Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Член Совфеда от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ
  • Первый зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
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