Росрыболовство рассчитывает разобраться с обязательствами инвесторов

Росрыболовство намерено устранить из подзаконной базы по инвестиционным квотам почву для сложностей с трактованием обязательств по работе береговых заводов.

Об этом заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил на круглом столе, который в Совете Федерации организовали для обсуждения вопросов прибрежного рыболовства.

Сейчас Минсельхоз и Росрыболовство готовят положения о том, что на береговых заводах, построенных под инвестквоты, должны перерабатываться 60% вылавливаемых объемов, напомнил представитель ФАР.

«Сейчас это 70%, есть сложности с этой нормой. В частности, некоторые предприятия показывают непереработку такого объема. И есть именно с трактованием законодательства проблемы», — рассказал Василий Соколов.

Он отметил, что регуляторы работают над решением этой проблемы. «Сейчас как раз вот в режиме подготовки подзаконных актов ко второму этапу хотим, конечно, эти все сложности устранить», — заявил замглавы ФАР.

Как сообщает корреспондент Fishnews, резонанс вызвала ситуация с претензиями, предъявленными участникам первого этапа, построившим береговые производства, — в связи с формулировкой по выпуску продукции на заводах.

В марте Минсельхоз представил проект постановления, согласно которому при расчете объема выпуска должен учитываться коэффициент производства рыбопродукции.

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