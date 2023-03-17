Сенаторы вернутся к кадровой проблеме прибрежного флота

Требования к подготовке экипажей не адаптированы под особенности работы маломерного флота — эту проблему представители Камчатки подняли на круглом столе по прибрежному рыболовству в Совете Федерации. Сенаторы решили посвятить наболевшему вопросу отдельную встречу с участием профильных ведомств.

На круглом столе, который провел 16 марта первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, обсуждались препятствия для развития «прибрежки», сообщает корреспондент Fishnews.

Условия, которые выставляются для подготовки экипажей, не отвечают практике работы на прибрежном промысле. Они приравнены к требованиям для экипажей среднетоннажного флота, рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Это создает кадровые сложности на маломерных судах. Раньше это была рабочая специальность. Помните, мы это обсуждали уже, в том числе на Совете Федерации. Считаю, что хорошее решение было бы вернуться к этой практике», — обратился глава регионального ведомства к участникам круглого стола.

Завышенные требования к экипажам — угроза прибрежному рыболовству, поддержал министра сенатор от Камчатки Борис Невзоров. Непонятно, почему у капитана КЖ должен быть такой же диплом, как на судах, которые ходят в дальнее плавание, удивился парламентарий.

Сергей Митин поручил аппарату комитета до 16 апреля организовать совещание по вопросам формирования экипажей судов с участием профильных ведомств. Если и после этого давнюю проблему с требованиями к командам на маломерном флоте не удастся решить, то вопрос будет выноситься на пленарное заседание, чтобы в ситуацию уже могла вмешаться спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews