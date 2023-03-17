«Прибрежка» ищет концепцию развития

Болевые точки прибрежного рыболовства попытались нащупать участники круглого стола в Совете Федерации. Регионы хотели бы свободнее распоряжаться ресурсом, бизнес — получить налоговые льготы, регулятор — продвигать инвестквоты, а пограничники — не ослаблять контроля.

Проблемы и перспективы развития прибрежного рыболовства обсуждались на круглом столе, организованном 16 марта в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Формат «прибрежки», действующий с 2019 г., подразумевает обязательную выгрузку уловов на российской территории и ограничения на судовую обработку пойманной рыбы. По данным Росрыболовства, в таком режиме осваивается чуть больше 10% квот как на Севере, так и на Дальнем Востоке.

В качестве стимула для доставки сырья на берег рыбаки получили право, заявляясь на прибрежное рыболовство, использовать повышающий коэффициент 1,2 для квот на вылов некоторых видов водных биоресурсов. Однако на практике выяснилось, что реальный размер прибавки зависит от количества участников промысла и в ряде случаев может снижаться до минимальных значений — 1,02–1,045, указал первый зампредседателя комитета Сергей Митин.

Еще одним фактором развития прибрежного промысла, тесно связанного с береговой переработкой, должен был стать механизм инвестквот. И действительно, в ходе первого этапа инвесторы построили 25 рыбоперерабатывающих комплексов. Но сейчас среднегодовая загруженность этих заводов — на уровне 60%, а местами и ниже, отметил Сергей Митин. При этом в ходе реализации второго этапа инвестквот Росрыболовство рассчитывает на постройку еще 17 береговых предприятий.

По словам сенатора, часть предложений, поступивших в комитет перед круглым столом, касалась как раз корректировки нормативной базы по инвестквотам, в том числе по объемам продукции, выпускаемой на заводах, и по более удобному для прибрежников формированию пакетов долей таких квот. Как сообщает корреспондент Fishnews, большой интерес участники дискуссии проявили и к идее так называемых «региональных квот».

По мнению руководителя департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрея Таболина, выделение небольшой части ОДУ по видам, которые обитают в прилегающих к региону акваториях, позволило бы решить вопрос с обеспечением местного населения свежей рыбой. Инициативу соседей поддержали отраслевые ассоциации Хабаровского края. Ничего страшного в «региональных квотах» не видит и Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана, хотя в целом нынешняя модель «прибрежки» рыбаков Северного бассейна вполне устраивает.

А вот в самом рыбном из российских регионов к перспективам получить еще один вид квот относятся с осторожностью. Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский подтвердил наличие сходного социального запроса, но высказался за обстоятельное обсуждение возможных путей его удовлетворения.

Камчатские власти оценивают как резко негативное влияние инвестквот на положение предприятий прибрежного рыболовства, которые после второго этапа потеряют до 44% ресурсной базы и могут полностью свернуть свои программы по вылову и переработке белой рыбы. В связи с этим регион считает важным уделять больше внимания инвестпроектам, предполагающим строительство небольших судов типа МРС, которые активно используются для прибрежного лова.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко отметил, что подход Росрыболовства к регулированию «прибрежки» плохо учитывает особенности организации промысла в конкретных регионах. Он привел пример с объединением подзоны Приморье, в результате чего хабаровские предприятия в Татарском проливе остались без ресурса, и судебными спорами вокруг попытки Росрыболовства расторгнуть договоры с пользователями после срыва путины и недоосвоения квоты из-за сложной ледовой обстановки.

С точки зрения Росрыбколхозсоюза, работу предприятий прибрежного рыболовства затрудняет длительный срок обмена информацией с пограничными органами. «При учете вылова на берегу необходимо давать уведомление за трое суток до начала промысла и за сутки до его окончания, — рассказал председатель правления союза Андрей Ануфриев. — Хотелось бы уменьшить это время».

В сокращении перечня видов водных биоресурсов, которые можно добывать в режиме прибрежного рыболовства, рыболовецкие колхозы также видят риски уменьшения объемов сырья, которое могло бы поступать на береговые предприятия. Рыбный союз даже предложил проанализировать экономический эффект такого сокращения. В объединении считают целесообразным повысить коэффициент для «прибрежки» до 1,5 и предоставлять льготу по сбору за водные биоресурсы в том случае, если рыбак доставляет улов на рыбоперерабатывающее предприятие.

С коэффициентами не все так просто, предупредила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. По ее словам, коэффициент 1,2, который задумывался для поощрения «прибрежки», стал опаснейшей ловушкой, в которую попадают рыбаки, когда по разным причинам не успевают освоить заявленный объем и рискуют совсем лишиться квоты. В неравные условия, с точки зрения хабаровчан, после недавних изменений Налогового кодекса поставлены и предприятия, ведущие промысел тихоокеанских лососей. Поскольку формально освоение лососевых происходит в режиме промышленного рыболовства, рыбаки лишены права применять налоговый вычет.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил на отдельном совещании рассмотреть вопрос о правоприменительной практике контроля за морским рыболовством.

«Погрануправление по западному арктическому району почему-то последние месяцы к рыбакам-прибрежникам стало относиться по-особенному. Выражается это в проверках уловов, перевзвешивании на каждом заходе, — пожаловался он на рвение контролеров. — Такого не было никогда, чтобы все суда прибрежного рыболовства тотально проверялись».

«Контроль объемных показателей вылова – это один из обязательных параметров. Выборочный контроль не позволит нам обеспечить своевременное прекращение промысла по факту выбора квоты, поэтому требование абсолютно законное», — возразил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Погранслужбы Игорь Журавлев. В то же время представитель ФСБ выразил готовность обсудить временные рамки уведомлений о начале и завершении промысловых операций на ближайшем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Подводя итоги дискуссии, Сергей Митин напомнил, что целью круглого стола было не принять конкретные решения, а выявить актуальные проблемы прибрежного рыболовства для их дальнейшего обсуждения и проработки, в том числе на площадке парламента. Сенатор пообещал поднять ряд вопросов, особенно в части компенсации предприятиям малого и среднего бизнеса (а к таким чаще всего и относятся прибрежники) ущерба от инвестквот, уже на следующем заседании межкомитетской комиссии.

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