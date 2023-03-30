Законодатель уточнил механизм распределения крабовых квот

Объемы допустимого улова краба, не распределенные по «исторической» квоте малому и и среднему бизнесу, уйдут в аукционные квоты. Такой путь предусмотрен законом и его планируется отразить в Положении о распределении ОДУ.

При принятии закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов парламентарии поддержали поправки, которые, как заявляли в Думе и Совете Федерации, должны защитить малый и средний бизнес.

По крабу, например, решили отвести части объемов под квоты добычи в морских водах (то есть «исторические» квоты) для субъектов МСП. Такие пользователи должны быть внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и не входить в группу лиц с лицами, которым предоставлено право на вылов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом в федеральном законе о рыболовстве предусмотрели алгоритм перевода не распределенных малому и среднему бизнесу объемов допустимого улова. Они должны отводиться под квоты добычи крабов в инвестиционных целях — 2022, то есть те квоты, которые продадут на торгах с инвестобязательствами. Этот момент планируется отразить в Положении о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот. Соответствующий проект постановления правительства представил Минсельхоз.

Напомним, что сейчас идет подготовка правовой базы для запуска второго этапа инвестиционных квот и крабовых аукционов. Первый этап по инвестквотам стартовал в 2017 г., по крабовым квотам — в 2019 г.

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