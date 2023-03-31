Полвека и пять лет «Океанрыбфлота»

1 апреля исполняется 55 лет флагману рыбной промышленности Камчатки — АО «Океанрыбфлот». Компания прошла трудный путь, особенно сложными были минувшие пять лет, за которые она воплотила в жизнь планы по обновлению флота, несмотря на пандемию и санкции.

Сегодня «Океанрыбфлот», который с 2009 г. возглавляет Евгений Новоселов, входит в тройку крупнейших морских добытчиков Камчатки. А на промысле минтая компания среди них — номер один.

Флот предприятия — это промысловики, транспортники, буксиры. 14 траулеров компании круглый год добывают в Охотском и Беринговом морях минтай, сельдь, треску, палтус, кальмар, скумбрию, иваси. Кроме того, суда «Океанрыбфлота» на летней путине принимают на переработку лососей.

Сейчас основная ударная сила компании — БАТМы типа «Пулковский меридиан», предприятие вложило в модернизацию флота 5 млрд рублей. А в прошлом году флот компании пополнили два новейших траулера, построенные в Турции, — «Георгий Мещеряков» и «Владимир Бирюков». Работу над ними сильно осложнили пандемия коронавируса и санкции, но в итоге верфь справилась с поставленными задачами.

За прошлый год «Океанрыбфлот» добыл более 277 тыс. тонн (почти пятую часть всего камчатского улова). Из них — более 216 тыс. тонн минтая (это более 40% объема минтая, который добывают камчатские рыбаки за год). На втором месте — сельдь (более 24 тыс. тонн). На третьем — кальмар (свыше 14 тыс. тонн).

В структуре компании есть собственная база технического обслуживания (БТО), цех по изготовлению орудий лова и промыслового вооружения, учебно-тренажерный центр. Всего в море и на берегу «Океанрыбфлот» обеспечивает работой более 3 тыс. человек — самый ценный актив предприятия.

У компании есть программа обучения молодых людей морским профессиям. Предприятие заключает трехсторонний договор с учебным заведением и будущим моряком. Вуз или колледж обязуется учить, «Океанрыбфлот» — платить за обучение, молодой человек — после получения диплома отработать на этом предприятии пять лет по специальности.

Как и вся рыбная отрасль, «Океанрыбфлот» прошел за последние годы суровые испытания. Сначала — пандемия, потом — санкционное давление. Но высокая адаптивность предприятия к новым условиям, которая помогла ему выжить в 1990-х, выручила и сейчас.

Даже после объявления санкций европейские партнеры предприятия не отказались от покупки продукции «Океанрыбфлота». Предприятие продает свои уловы в 32 страны, но приоритетным рынком для него остается Россия. На родной берег компания поставляет около 40% своих товаров — трейдерам и переработчикам.

Сегодня линейка розничной продукции «Океанрыбфлота» включает шесть позиций: филе и фарш минтая, филе сельди, кальмар (очищенный), кольца кальмара, консервы из печени минтая.

Их конкурентное преимущество в том, что они произведены в море. Береговые предприятия не могут выпускать такой товар. Пока рыбу доставят на берег для переработки, пройдет время, сырец потеряет свежесть, как ни старайся ее сохранить. На судне сырье идет в переработку почти сразу после вылова.

Несмотря на трудности, которые испытывают рыбацкие предприятия в это сложное время, многие из них продолжают нести бремя социальной ответственности, вкладывать большие средства в энергетику, коммунальное хозяйство, культуру, спорт, медицину. «Океанрыбфлот» может служить тому примером.

«Минувшая пятилетка была трудной. И нам все еще непросто. Приходится каждый день выкручиваться, адаптировать планы, быстро принимать решения. Но промысел ни на день не останавливается. Я на 100% уверен, что мы выстоим, будем дальше работать и развиваться», — говорит Евгений Новоселов.

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