Парламентарии Чукотки собираются подключить ее к «икорному» эксперименту

Депутаты Чукотского автономного округа собираются внести в Госдуму поправки к закону об ограничении вывоза лососевой икры самолетами с Камчатки. Эксперимент предлагают распространить на ЧАО.

Пилотный проект по контролю вывоза икры непромышленного изготовления с территории Камчатского края в авиабагаже и ручной клади граждан стартовал 1 ноября. Проведение эксперимента регламентировано федеральным законом. В середине марта подвели промежуточные итоги: по экспертным данным, вывоз деликатеса кустарного производства через аэропорт Елизово сократился примерно в пять раз.

Еще в октябре с инициативой о присоединении Чукотки к эксперименту выступила Ассоциация рыбопромышленников и переработчиков ЧАО. Предложение поддержал Чукотский рыбохозяйственный совет.

Теперь инициативу рассмотрели на очередном заседании XIII сессии регионального парламента. Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь Махаева рассказала: по информации Тихоокеанского филиала ВНИРО, в последние годы в округе наблюдается неудовлетворительное заполнение основных нерестилищ лосося и тенденция к сокращению запасов анадырской кеты на перспективу ближайших трех-пяти лет.

Незаконный оборот водных биоресурсов остается наиболее актуальной и нерешенной проблемой в рыбохозяйственном комплексе региона, приводящей к истощению запасов ценных видов, сообщили Fishnews в пресс-службе Думы ЧАО. Отмечено, что отсутствие правовых норм, регулирующих перевозку икры авиатранспортом в личном багаже или в ручной клади, создает условия для формирования канала транспортировки браконьерского деликатеса в промышленных масштабах.

Планируется, что перекрытие основного канала доставки икры к рынкам сбыта воздушным транспортом позволит существенно снизить объемы незаконной добычи лососевых, сохранить стадо анадырской кеты, а также снизить риски потребления населением небезопасной продукции.

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