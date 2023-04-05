Новости
Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ. Фото пресс-службы правительства

Сергей Данкверт рассказал о развитии Россельхознадзора

Современная база и электронная система Россельхознадзора позволили значительно улучшить контроль продукции и снизить нагрузку на бизнес, отметил руководитель службы Сергей Данкверт на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

«Когда вы приняли постановление о том, что большинство плановых проверок отменяется, мы к этому были уже готовы, потому что сами по себе плановые проверки, когда предупреждаешь о них за неделю, той нагрузки у нас не несут, которая должна быть. Благодаря определенной трансформации в работе мы добились того, что нам они практически уже не нужны», — рассказал Сергей Данкверт председателю правительства.

Руководитель Россельхознадзора озвучил цифры: за прошлый год ведомство провело более 800 тыс. мероприятий, практически 540 тыс. из которых — это те, которые являются помощью бизнесу (консультирование, профилактические визиты). И только 250 тыс. мероприятий были непосредственно как контрольно-надзорные. И совершенно небольшое количество — это внеплановые и плановые проверки, которые проводятся по решению прокуратуры, в связи с различными жалобами, добавил глава службы.

Говоря о ветеринарной обстановке в нашей стране, он напомнил про создание электронной системы и электронных сертификатов. «И дальше осуществили регионализацию по 140 болезням непосредственно в нашей стране. Теперь электронная система координирует, что куда можно отправить и пройдет ли этот ветеринарный сертификат или не пройдет», — доложил глава Россельхознадзора.

По его словам, за прошлый год было оформлено 4,4 млрд ветеринарных сертификатов. Сергей Данкверт подчеркнул, что благодаря оформлению ввоза, вывоза и транзита в электронном виде Россия имеет безопасные поставки из зарубежных стран.

«Мы создали систему ветеринарных лабораторий по всей стране, — так называемая «Веста». Это 870 лабораторий субъектов Российской Федерации, бизнеса, который аккредитован, нашей службы.

И те анализы, которые делают сегодня, — это сотня с лишним миллионов протоколов в электронном виде. Появилась история предприятий — сколько раз они сами сделали за год и каких анализов, где делали, на какие виды — то есть все сегодня проверяется. Это позволяет убрать небезопасную продукцию. Это подтверждается цифрами», — рассказал руководитель Россельхознадзора.

Он обратил внимание и на систему раннего оповещения «Сирано», по которой быстро находят, куда продукция ушла.

«То, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, — это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта», — прокомментировал Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что нужно продолжать сокращать административное давление на бизнес и помогать ему как по экспорту, так и по импорту, особенно в условиях санкций. «Конечно, все процедуры должны быть непротиворечивыми, понятными и, если хотите, таким интерфейсом, который настраивается в зависимости от сложности задачи именно в непростых условиях санкционного давления», — добавил премьер-министр.

При этом крайне важно, чтобы увеличение сельхозпроизводства происходило за счет благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности, подчеркнул Михаил Мишустин. Он попросил руководителя Россельхознадзора держать эти вопросы на особом контроле.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ. Фото пресс-службы правительства
  • Премьер-министр Михаил МИШУСТИН. Фото пресс-службы правительства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: правительствороссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза) Ольга БУЛКОВА

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

    Ольга БУЛКОВА

    Предлагаем меры поддержки береговых предприятий

    Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр МИХАЙЛОВ. Фото пресс-службы ЦСМС

    Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Александр МИХАЙЛОВ

    Наша задача — дать отрасли новые возможности

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Сергей ТКАЧУК

    Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

    Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Директор компании «Фишеринг Сервис»

    Андрей ФЁДОРОВ

    Мы делаем, что должно

    Все интервью

    Личное мнение

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

    Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Все материалы

    Крупным планом

    За 55 лет флагман рыбной промышленности Камчатки — АО «Океанрыбфлот» — прошел трудный путь

    Полвека и пять лет «Океанрыбфлота»

    Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

    Правила сложной судьбы

    Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

    Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

    Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

    Большая «лососевая реформа»

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.