Сергей Данкверт рассказал о развитии Россельхознадзора

Современная база и электронная система Россельхознадзора позволили значительно улучшить контроль продукции и снизить нагрузку на бизнес, отметил руководитель службы Сергей Данкверт на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

«Когда вы приняли постановление о том, что большинство плановых проверок отменяется, мы к этому были уже готовы, потому что сами по себе плановые проверки, когда предупреждаешь о них за неделю, той нагрузки у нас не несут, которая должна быть. Благодаря определенной трансформации в работе мы добились того, что нам они практически уже не нужны», — рассказал Сергей Данкверт председателю правительства.

Руководитель Россельхознадзора озвучил цифры: за прошлый год ведомство провело более 800 тыс. мероприятий, практически 540 тыс. из которых — это те, которые являются помощью бизнесу (консультирование, профилактические визиты). И только 250 тыс. мероприятий были непосредственно как контрольно-надзорные. И совершенно небольшое количество — это внеплановые и плановые проверки, которые проводятся по решению прокуратуры, в связи с различными жалобами, добавил глава службы.

Говоря о ветеринарной обстановке в нашей стране, он напомнил про создание электронной системы и электронных сертификатов. «И дальше осуществили регионализацию по 140 болезням непосредственно в нашей стране. Теперь электронная система координирует, что куда можно отправить и пройдет ли этот ветеринарный сертификат или не пройдет», — доложил глава Россельхознадзора.

По его словам, за прошлый год было оформлено 4,4 млрд ветеринарных сертификатов. Сергей Данкверт подчеркнул, что благодаря оформлению ввоза, вывоза и транзита в электронном виде Россия имеет безопасные поставки из зарубежных стран.

«Мы создали систему ветеринарных лабораторий по всей стране, — так называемая «Веста». Это 870 лабораторий субъектов Российской Федерации, бизнеса, который аккредитован, нашей службы.

И те анализы, которые делают сегодня, — это сотня с лишним миллионов протоколов в электронном виде. Появилась история предприятий — сколько раз они сами сделали за год и каких анализов, где делали, на какие виды — то есть все сегодня проверяется. Это позволяет убрать небезопасную продукцию. Это подтверждается цифрами», — рассказал руководитель Россельхознадзора.

Он обратил внимание и на систему раннего оповещения «Сирано», по которой быстро находят, куда продукция ушла.

«То, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, — это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта», — прокомментировал Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что нужно продолжать сокращать административное давление на бизнес и помогать ему как по экспорту, так и по импорту, особенно в условиях санкций. «Конечно, все процедуры должны быть непротиворечивыми, понятными и, если хотите, таким интерфейсом, который настраивается в зависимости от сложности задачи именно в непростых условиях санкционного давления», — добавил премьер-министр.

При этом крайне важно, чтобы увеличение сельхозпроизводства происходило за счет благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности, подчеркнул Михаил Мишустин. Он попросил руководителя Россельхознадзора держать эти вопросы на особом контроле.

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