Региональный акцент понравился отраслевым ассоциациям

Руководство Росрыболовства заявило об акценте на регионы при выработке решений по рыболовным участкам — это очень важный посыл, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Перезакрепить РЛУ за добросовестными пользователями — мера, которой давно ждут.

Росрыболовство 28 марта провело второе заседание междведомственной рабочей группы по вопросам распределения рыболовных участков (РЛУ) для добычи анадромных видов рыб. В ведомстве заявили, что готовы к закреплению акваторий для промысла без торгов (то есть и без конкурсов, и без аукционов), но за пользователями, которые будут отвечать «критериям добросовестности». Рабочая группа и занимается формулированием этих характеристик добытчиков.

О том, чтобы поддержать добросовестных пользователей перезакреплением участков без торгов, отраслевое сообщество говорит уже долгое время. «Это то, чего мы добивались достаточно давно», — отметил на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. На Камчатке такие предприятия выполняют функции системообразующих, поддерживают отдаленные территории, вкладываются в социальные программы. И конечно, в последние годы серьезно развивалась береговая переработка, не раз обращал внимание руководитель АДЛК.

Посыл с перезакреплением хороший, но значение имеют детали. Очень важно, чтобы принцип поддержки пользователей, которые работали и развивались, был реализован на практике, подчеркнул президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании рабочей группы отмечал, что при выработке принципов распределения участков правильно было бы сделать акцент на роль субъектов Федерации. Это тоже очень важно, считают члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Руководители ассоциаций также обсудили на онлайн-конференции вопросы включения рыболовных участков в региональные перечни.

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