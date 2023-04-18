Рыбному рынку постоянно готовят эксперименты

Проблематику введения каких-либо требований по продаже рыбной продукции на организованных торгах обсудили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и председатель Рыбного союза Александр Панин.

В апреле тему продажи рыбной продукции на организованных торгах собираются рассмотреть на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос, что называется, с историей. В мае прошлого года Минфин уже представлял проект закона, согласно которому правительство получало возможность устанавливать нормативы по продаже определенных товаров на организованных торгах. Причем в самом тексте законопроекта было указано, что такие обязательства могут вводиться и в отношении продукции из водных биоресурсов. Уже тогда ассоциации рыбной отрасли заявили о том, что для рынка продукции из ВБР инициатива вызывает целый ряд вопросов.

Позже министерство разместило доработанную версию проекта закона. В тексте уже конкретно не указывается продукция из водных биоресурсов, но возможность устанавливать нормативы продажи товаров закрепляется за правительством, напомнил Александр Панин.

Идея «рыбных бирж» озвучивается на протяжении многих лет, но работающих на практике, экономически интересных для предприятий рыбной отрасли механизмов до сих пор предложено не было. Более того, при обсуждении этой темы на профплощадках почему-то до сих пор идет путаница в понятиях: биржи и аукционы.

В совете и ранее уже отмечали: не должно получиться так, что результат у всех законодательных изменений будет один — предприятия будут вынуждены работать только через определенного посредника — биржу, и только он выиграет от новых требований к продажам.

Другое новшество, плюсы которого для производителей и потребителей до сих пор неочевидны, — цифровая маркировка. Правительство с 15 апреля запустило эксперимент по тестированию такой метки для лососевой и осетровой икры. Что ждать отрасли и покупателям от таких новшеств (а, как показывает опыт с другими товарами, добровольное внедрение маркировки потом становится обязательным), также обсудили члены КС и председатель Рыбного союза.

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