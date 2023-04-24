Где поймать и на чем доставить: Хабаровский крайрыбакколхозсоюз поднял острые вопросы

Уделить особое внимание вопросам перезакрепления участков для промысла анадромных видов рыб призвала коллег из Союза рыболовецких колхозов России председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. Также руководитель регионального объединения остановилась на теме обновления транспортного флота.

Госдума решила вернуть законопроект о распространении в рыбной отрасли электронных торгов к процедуре второго чтения. Для предприятий, добывающих анадромные виды рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи), эта тема представляет особый интерес в связи с планами по установлению новых принципов закрепления рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews.

Минсельхоз РФ и Росрыболовство ранее предложили бизнес-сообществу совместно выработать критерии добросовестности для переоформления участков на новый срок без торгов и продумать обязательства, которые будут предусматриваться для пользователей в новых договорах.

Тема рыболовных участков важна для множества предприятий, занимающихся промыслом анадромных рыб, ведь от этого зависит право на добычу. На отчетно-выборном собрании Союза рыболовецких колхозов России председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова призвала включить этот вопрос в приоритетные направления деятельности федерального объединения. Отраслевое сообщество, в том числе Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, уже выступили с предложениями по критериям добросовестности и инвестиционного нормирования, отметила Ольга Булкова.

Особое внимание руководитель союза Хабаровского края призвала обратить и на поддержку строительства транспортного флота, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы также давно поднимаем этот вопрос, знаем, что есть меры поддержки при строительстве средне-, крупнотоннажных и маломерных судов. Но, к сожалению, нет поддержки для транспортных рефрижераторов», — подчеркнула Ольга Булкова. Средний возраст судов достигает 30 лет и нужно целенаправленно заниматься проблемой обновления транспортного флота, ведь это — неотъемлемая часть рыбохозяйственного комплекса, акцентировала председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

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