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Общее собрание Росрыбколхозсоюза прошло 20 апреля

Рыболовецкие колхозы намерены отстаивать налоговые льготы

Председателем правления Росрыбколхозсоюза останется Андрей Ануфриев. На общем собрании 20 апреля члены отраслевого объединения подтвердили его полномочия на ближайшие пять лет и обсудили приоритеты дальнейшей работы.

Задачи, которые возникали перед Росрыбколхозсоюзом в последние годы, приходилось решать на фоне регулярного внесения изменений в отраслевое законодательство — сначала в связи с первым, а потом и со вторым этапом инвестквот, обратил внимание председатель правления союза Андрей Ануфриев. На общем собрании 20 апреля он отметил, что сейчас обсуждение подзаконных актов по инвестквотам и крабовым аукционам переместилось на площадку межкомитетской рабочей группы, созданной в Совете Федерации.

Большой победой руководитель Росрыбколхозсоюза назвал льготу по уплате сбора за пользование водными биоресурсами, которую удалось добиться для градо- и поселкообразующих организаций и рыболовецких колхозов в прошлогодних поправках в Налоговый кодекс. Правда, льготная ставка будет действовать только в течение пяти лет — необходимость ее продления участники собрания отнесли к приоритетам работы союза.

Среди других положительных результатов Андрей Ануфриев выделил выход приказа Минсельхоза, освободившего от освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ маломерные суда длиной до 12 метров. Удалось добиться изменения правил определения границ рыболовных участков, исключив из них запрет на наложение границ участков на границы районов якорной стоянки и установленных путей движения судов, а также пересечение с такими районами или нахождение в их пределах. Традиционно Росрыбколхозсоюз активно участвовал в подготовке новых редакций бассейновых правил рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники собрания положительно оценили работу правления и единогласно проголосовали за продление полномочий АндреяАнуфриева на посту руководителя Росрыбколхозсоюза еще на пять лет. Члены союза также рассмотрели и утвердили новую редакцию устава отраслевого объединения.

При обсуждении планов дальнейшей работы руководители рыболовецких колхозов и региональных союзов подняли вопрос о деятельности Росрыболовства по расторжению договоров, закрепляющих за пользователями доли квот, на основании неосвоения 70% объемов в течение двух лет подряд. Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков рассказал, что от порога освоения, преподносившегося как защита от «рыбных рантье», страдают в основном добросовестные пользователи, которые вынуждены потом судиться с регулятором.

Расторжение договора за неосвоение — это не обязанность, а право, которым Росрыболовство могло бы и не пользоваться, подчеркнул глава АЯП и пригласил коллег к совместной работе над этой проблемой. Варианты ее решения, по мнению участников встречи, могут быть самые разные: от внесения изменений в положение о комиссии Росрыболовства по расторжению договоров до предоставления пользователям права отказаться от части доли или продать либо передать ее другому предприятию.

Среди других приоритетных направлений для союза — работа над возвращенным на стадию второго чтения законопроектом об электронных торгах, защита ресурсного обеспечения градообразующих организаций и рыболовецких колхозов на случай новых попыток перераспределения квот, мониторинг ситуации с нормированием мышьяка в рыбе и морепродуктах.

Члены объединения указали на растущие расходы в связи с выполнением требований по транспортной безопасности, предложили сформулировать позицию Росрыбколхозсоюза о поддержке строительства транспортных рефрижераторов на российских верфях и рекомендовали отслеживать развитие инициативы по запрету промышленного лова семги в Белом море. Участники собрания также обратили внимание на важность повышения авторитета Росрыбколхозсоюза и более активной и плотной работы с депутатским корпусом при отстаивании интересов рыбаков.

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Fishnews

  • Общее собрание Росрыбколхозсоюза прошло 20 апреля
  • Представители объединения обсудили насущные вопросы рыбной отрасли
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