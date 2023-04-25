Госдума приняла в работу инициативу об «икорном эксперименте» на Чукотке

Депутаты запланировали рассмотреть законопроект о присоединении Чукотского автономного округа к камчатскому пилотному проекту по регулированию авиаперевозок красной икры в июне.

Инициативу, призванную навести порядок с транспортировкой красной икры, внесла на рассмотрение федеральных коллег Дума Чукотского автономного округа.

Региональный парламент предлагает распространить на территорию ЧАО эксперимент, запущенный в ноябре на Камчатке. Напомним, что в Камчатском крае ограничили перевозки лососевой икры непромышленного изготовления в ручной клади и авиабагаже. Для этого был принят специальный федеральный закон, а правительство регламентировало, как должно контролироваться соблюдение новых правил. Ограничения направлены на борьбу с транспортировкой нелегальной продукции.

Чукотские депутаты предложили запустить эксперимент в своем регионе с 1 июля 2023 г. «Мы рассчитываем, что эта ограничительная мера позволит сократить поток нелегально добытой икры на материк», — заявила ранее в интервью Fishnews председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь Махаева.

Как сообщает корреспондент Fishnews, совет Госдумы уже спланировал дальнейшее движение законопроекта. Его решено включить в примерную программу работы нижней палаты российского парламента на июнь. Отзывы, предложения и замечания по проекту закона будут собираться до 17 мая. Ответственным комитетом назначен Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

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