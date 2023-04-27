Ростовской области нужны федеральные средства на канал-рыбоход

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил у главы государства финансовой помощи в строительстве рыбоходного канала у Кочетовского гидроузла

Кочетовский гидроузел был реконструирован в 2002 г. Сегодня это единственный подобный объект на реке Дон, который не имеет рыбоходного канала. Отмечалось, что ситуация уже привела к сокращению водных биоресурсов.

Строительство рыбоходного канала обсуждалось еще в 2013 г. В 2016 г. вопрос был поднят на президиуме Госсовета, которое провел Владимир Путин. По результатам заседания президент поручил кабмину до декабря того же года представить предложения по реализации проекта строительства канала. В 2019 г. к идее строительства вернулись вновь.

В конце февраля текущего года власти региона обсудили проблему с представителями Минстроя, Минтранса, Минсельхоза, Минфина, Росморречфлота и Росрыболовства. Тогда было заявлено, что на подготовку проектно-сметной документации потребуется свыше 100 млн рублей и 18 месяцев, а стоимость строительства канала составит предварительно 5 млрд рублей.

Губернатор Василий Голубев напомнил про Кочетковский гидроузел и на недавней видеовстрече с Владимиром Путиным. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, глава региона попросил финансовой помощи Федерации в строительстве рыбоходного канала.

«Сейчас мы строим Багаевский гидроузел, там запланирован обходной канал. А Кочетовский выше — это значит, рыба просто не сможет пройти на нерест в Дон и его притоки. Поэтому считаю, что она актуальна и сегодня, учитывая, что это наше море. Поэтому там должна быть рыба. А Дон здесь как раз основной приток», — цитирует губернатора пресс-служба президента.

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