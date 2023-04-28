Рыба двух предприятий Киргизии вернется на российский рынок

Россельхознадзор с 28 апреля отменяет временные ограничения на поставки рыбопродукции киргизских компаний «Аква Пром» и «Тянь-Шань Фиш». Решение принято по результатам видеоинспекций.

Проверки специалисты Россельхознадзора проводили с 25 по 26 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Видеовизиты подтвердили гарантии ветеринарной службы Киргизии, выданные в отношении данных предприятий, о принятии исчерпывающих мер по исправлению недостатков, а также продолжающейся работе по формированию в стране единой системы прослеживаемости рыбопродукции и контроля за эпизоотическим благополучием страны по болезням рыб», — заявили в Россельхознадзоре.

Вместе с тем отмечено: продукция этих организаций будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля с последующим отбором проб по показателям качества и безопасности, предусмотренным ветеринарным законодательством ЕАЭС.

Напомним, в течение двух лет Россельхознадзор фиксировал нарушения по вредным веществам в киргизской форели, кроме того, у специалистов возникали подозрения в происхождении рыбы. Такая ситуация повлекла ограничительные меры.

Несмотря на это, в марте шесть предприятий республики отказались от запланированных проверок ветеринарным ведомством России. В апреле руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил на переговорах с заместителем министра сельского хозяйства Киргизии Саматом Насирдиновым: возврат на российский рынок производителей киргизской рыбной продукции будет возможен только после инспекции контролерами РФ.

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