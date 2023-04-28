Сахалинская ассоциация поддерживает предложение Приморья по моллюскам

Предложение Приморского края о пересмотре ставок сбора за пользование спизулой и корбикулой актуально и для Сахалинской области, отмечает президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

Власти Приморья в Совете Федерации предложили изменить ставки сбора на добычу моллюсков корбикулы и спизулы. После внесения в ноябре поправок в Налоговый кодекс норматив для расчета сбора по спизуле вырос в 1620 раз, по корбикуле — в 990 раз. Между тем промысел этих объектов важно сохранить и для поддержки добычи малорентабельных, но имеющих важное социальное значение рыб, заявили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. В объединении считают необходимым снизить ставки на корбикулу и спизулу.

«Мы солидарны с мнением Приморского края», — прокомментировал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В островном регионе промысел зарывающихся моллюсков осуществлялся в небольших объемах. С повышением ставки рыбаки просто откажутся от добычи этих объектов либо она уйдет «в тень», таким образом, бюджет рискует потерять возможные поступления от сбора, полагает руководитель АРСО.

По мнению Максима Козлова, возможно, стоит обратить внимание и на обоснованность ставок по другим видам водных биоресурсов — об этом же говорилось на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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