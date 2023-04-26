Георгий Мартынов: Промысел спизулы и корбикулы нужно спасать

«Космическое» увеличение ставки сбора за пользование на зарывающиеся моллюски спизулу и корбикулу делает их промысел нерентабельным, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Обсуждаемый в отраслевом сообществе вопрос новых ставок на эти моллюски вынес на уровень Совета Федерации губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он предложил снизить ставки до уровня, при которых промысел спизулы и корбикулы будет рентабельным.

В результате принятия поправок в Налоговый кодекс сбор за промысел спизулы вырос в 1620 раз (до 32,4 тыс. рублей за тонну), корбикулой — в 990 раз (до 19,8 тыс. рублей).

Президент АРПП Георгий Мартынов рассказал Fishnews, что в ассоциации плотно занимаются этой проблемой.

«Такой рост ставок не обоснован экономически и не сопоставим с повышением по другим объектам промысла. Мы готовы предоставить экономически обоснованные расчеты, согласно которым ставка сбора за пользование спизулой не должна превышать 3,5 тыс. рублей тонну, корбикулой — 1 тыс. рублей», — отметил он.

Георгий Мартынов обратил внимание, что предприятия, которые ранее вели промысел этих моллюсков, за их счет поддерживали добычу и переработку ряда других объектов промысла, малорентабельных, но имеющих важное социальное значение. «Причем эти рыбоперерабатывающие мощности находятся в глубинке Приморского края, обеспечивая там рабочие места», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Поддержка промысла «зарывашек» — это залог сохранения добычи целого ряда рыб, поставки которых идут в том числе на внутренний рынок. По мнению руководителя ассоциации, вынужденное сворачивание промысла спизулы и корбикулы повлечет за собой снижение вылова в прибрежных водах Приморья таких объектов, как минтай, камбала, терпуг и другие, — не будет средств для компенсации затрат на лов таких объектов. «Жители Приморья потеряют работу как на судах прибрежного лова, так и на берегу. Промысел спизулы и корбикулы нужно спасать», — заявил Георгий Мартынов.

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